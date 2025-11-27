Language
    Bulandshahr News: ट्रेनों की लेटलतीफी ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, गोमती ढाई तो महानंदा एक्सप्रेस 2 घंटे रही लेट

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:47 AM (IST)

    ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गोमती एक्सप्रेस लगभग ढाई घंटे और महानंदा एक्सप्रेस दो घंटे देरी से खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर पहुंची। यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं।

    संवाद सहयोगी, जागरण बुलंदशहर। खुर्जा जंक्शन स्टेशन पर रुकने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के देरी से चलने का सिलसिला जारी है। जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    लखनऊ से चलकर नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस बुधवार को ढाई घंटे अपने निर्धारित समय से देरी से रही। इसके अलावा दिल्ली से लखनऊ जाने वाली गोमती एक घंटा, मालदा से चलकर बठिंडा जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस दो घंटे लेट रही।

    इसके साथ ही अलीपुरद्वार से चलकर पुरानी दिल्ली तक जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस दो घंटे, कोलकाता से चलकर हावड़ा जाने वाली कालका मेल एक घंटे, पुरानी दिल्ली से टूंडला जाने वाली पैसेंजर सवा घंटे अपने निर्धारित समय देरी से रही। ट्रेनों के देरी से चलने को लेकर स्टेशन पर भी एनाउंसमेंट कराया गया।

