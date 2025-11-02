Language
    10 फुट गहरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चियों की मौत, शनिवार दोपहर से थीं लापता... गोताखोर ने मशक्कत कर निकाला

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:45 PM (IST)

    बूलंदशहर के देवीनगला गांव में दो चचेरी बहनों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। पांच वर्षीय डिम्पल और सात वर्षीय ज्योति शनिवार दोपहर से लापता थीं। पुलिस और परिवार ने मिलकर उनकी तलाश की, लेकिन रविवार सुबह उनके शव एक गड्ढे में मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कोतवाली डिबाई की रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर के गांव देवीनगला में दो चचेरी बहनों की मौत के बाद विलाप करते स्वजन। जागरण 

    संवाद सूत्र, जागरण. दानपुर (बुलंदशहर) : कोतवाली डिबाई की रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर क्षेत्र के देवीनगला गांव में दो चचेरी बहनों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें शनिवार की दोपहर लगभग दो बजे से गायब थीं। स्वजन दोपहर से ही पुलिस के साथ दोनों की तलाश कर रहे थे। दोनों के शव रविवार की सुबह पुलिस को गड्ढे में मिले। दोनों शवों को पुलिस ने गोताखोर की मदद बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    देवीनंगला नंबर एक निवासी ओमवीर और मुकेश पुत्रगण धर्मपाल सिंह का एक ही पास मकान है। दोनों मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए दोनों के बच्चे साथ-साथ रहते है। पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि शनिवार की दोपहर उनकी पांच वर्षीय बेटी डिम्पल और सात वर्षीय भतीजी ज्योति खेलते-खेलते अचानक गायब हो गई। देर शाम जानकारी होने पर स्वजनों ने दोनों को तलाश किया, लेकिन जानकारी नहीं हो पाई। इसके बाद स्वजन ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

    सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरी रात दोनों को तलाशती रही। रविवार की सुबह दोनों के शव गांव समीप भट्ठे पर एक दस फुट गहरे गड्ढे में पड़े मिले। दोनों गांव के प्राथमिक विद्यालय में पड़ती थीं। एकाएक हुई इस घटना से स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल है। एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह ने बताया कि दोनों मासूम बच्चियां खेलने के दौरान गड्ढे में फिसल गई, दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए है। अन्य सभी पहलुओं पर जांच चल रही है।