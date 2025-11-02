10 फुट गहरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चियों की मौत, शनिवार दोपहर से थीं लापता... गोताखोर ने मशक्कत कर निकाला

संवाद सूत्र, जागरण. दानपुर (बुलंदशहर) : कोतवाली डिबाई की रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर क्षेत्र के देवीनगला गांव में दो चचेरी बहनों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें शनिवार की दोपहर लगभग दो बजे से गायब थीं। स्वजन दोपहर से ही पुलिस के साथ दोनों की तलाश कर रहे थे। दोनों के शव रविवार की सुबह पुलिस को गड्ढे में मिले। दोनों शवों को पुलिस ने गोताखोर की मदद बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देवीनंगला नंबर एक निवासी ओमवीर और मुकेश पुत्रगण धर्मपाल सिंह का एक ही पास मकान है। दोनों मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए दोनों के बच्चे साथ-साथ रहते है। पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि शनिवार की दोपहर उनकी पांच वर्षीय बेटी डिम्पल और सात वर्षीय भतीजी ज्योति खेलते-खेलते अचानक गायब हो गई। देर शाम जानकारी होने पर स्वजनों ने दोनों को तलाश किया, लेकिन जानकारी नहीं हो पाई। इसके बाद स्वजन ने मामले की सूचना पुलिस को दी।