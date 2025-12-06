अजब हादसा: फुलाते समय गुब्बारा फटा और किशोरी की श्वांस नली में फंस गए रबर के टुकड़े... मौके पर ही मौत
एक दुखद घटना में एक किशोरी की गुब्बारा फुलाते समय मौत हो गई। गुब्बारा अचानक फट गया, जिसके कारण रबर के टुकड़े उसकी श्वास नली में फंस गए। दम घुटने से उस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पहासू क्षेत्र के गांव दीघी में 13 वर्षीय किशोरी छोटे भाई के खेलने के लिए गुब्बारा फुला रही थी। इसी बीच गुब्बारा फट गया और गुब्बारे की रबर के टुकड़े किशोरी के मुंह के अंदर चले गए और श्वांस नली में फंस गए। दम घुटने से किशोरी की मौत हो गई। स्वजन ने किशोरी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
पहासू क्षेत्र के गांव दीघी निवासी अशोक कुमार मजदूरी करता है। परिवार में पत्नी व चार बच्चों में 13 वर्षीय कुमकुम सबसे बड़ी थी। कुमकुम गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा आठ की छात्रा थी। शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे घर पर कुमकुम छोटे भाई तीन वर्षीय तुषार के खेलने के लिए गुब्बारा फुला रही थी। इसी बीच गुब्बारा फुलाते समय फट गया और उसकी रबर के टुकड़े किशोरी के मुंह के अंदर चले गए। टुकड़े किशोरी की श्वांस नली में फंस गए। इससे किशोरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी।
स्वजन किशोरी को तुरंत सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सक ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। शनिवार की सुबह स्वजन ने किशोरी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। चिकित्सा अधीक्षक डा. मनोज ने बताया कि स्वजन जब किशोरी को उनके पास लेकर आए थे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गुब्बारे बारीक रबड़ के होते हैं। गुब्बारे की रबर के टुकड़े फटने पर चिपक जाते है।
संभवत: किशोरी की श्वांस नली में गुब्बारे के रबर के टुकड़े फंस गए। इससे किशोरी की दम घुटने से मौत हुई है। उधर, थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। गांव में पुलिस को भेजा जाएगा।
