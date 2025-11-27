30 नवंबर को थी बहन की शादी, हादसे में इकलौते भाई की हो गई मौत... मातम में बदलीं घर की खुशियां 

संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। जहांगीराबाद-औरंगाबाद मार्ग स्थित गांव मुल्लानी के पास बुधवार शाम छोटी बहन की शादी के कार्ड बांटने जहांगीराबाद जा रहे इकलौते भाई की नीलगाय की टक्कर लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है।

गांव लोहरका निवासी इंद्रजीत शर्मा पिछले कई दशक से औरंगाबाद के पवसरा रोड पर परिवार के साथ रह रहे हैं। इंद्रजीत शर्मा पर तीन पुत्रियां और एक पुत्र है। इंद्रजीत शर्मा की सबसे छोटी पुत्री रीता की 30 नवंबर की शादी थी। जिसके कार्ड बांटने के लिए बुधवार शाम बाइक से इकलौता पुत्र 38 वर्षीय नितिन शर्मा जहांगीराबाद जा रहा था। रास्ते में औरंगाबाद-जहांगीराबाद मार्ग स्थित गांव मुल्लानी के पास नीलगाय ने नितिन शर्मा को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कर स्वजन को घटना की सूचना दी। मौत की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। इसके बाद स्वजन मौके पर पहुंचे। जहांगीराबाद कोतवाली प्रभारी का कहना है कि तहरीर नहीं मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मर्चरी भेज दिया गया है।