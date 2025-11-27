30 नवंबर को थी बहन की शादी, हादसे में इकलौते भाई की हो गई मौत... मातम में बदलीं घर की खुशियां
औरंगाबाद में जहांगीराबाद-औरंगाबाद मार्ग पर एक दुखद घटना घटी। बहन की शादी के कार्ड बांटने जा रहे नितिन शर्मा नामक युवक की नीलगाय से टक्कर लगने से मौत हो गई। 30 नवंबर को उसकी बहन की शादी थी, लेकिन इस हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। जहांगीराबाद-औरंगाबाद मार्ग स्थित गांव मुल्लानी के पास बुधवार शाम छोटी बहन की शादी के कार्ड बांटने जहांगीराबाद जा रहे इकलौते भाई की नीलगाय की टक्कर लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है।
गांव लोहरका निवासी इंद्रजीत शर्मा पिछले कई दशक से औरंगाबाद के पवसरा रोड पर परिवार के साथ रह रहे हैं। इंद्रजीत शर्मा पर तीन पुत्रियां और एक पुत्र है। इंद्रजीत शर्मा की सबसे छोटी पुत्री रीता की 30 नवंबर की शादी थी। जिसके कार्ड बांटने के लिए बुधवार शाम बाइक से इकलौता पुत्र 38 वर्षीय नितिन शर्मा जहांगीराबाद जा रहा था। रास्ते में औरंगाबाद-जहांगीराबाद मार्ग स्थित गांव मुल्लानी के पास नीलगाय ने नितिन शर्मा को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कर स्वजन को घटना की सूचना दी। मौत की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। इसके बाद स्वजन मौके पर पहुंचे। जहांगीराबाद कोतवाली प्रभारी का कहना है कि तहरीर नहीं मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मर्चरी भेज दिया गया है।
शादी की खुशियां मातम में बदलीं
सड़क हादसे में नितिन के मौत की सूचना मिलते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। नितिन तीन बहनों में सबसे बड़ा इकलौता भाई था। वह गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जबकि उनके पिता इंद्रजीत शर्मा रोडवेज के रिटायर्ड कर्मी है। भाई की मौत के बाद तीनों बहनें धीरू, अनु और रीता का रोते-रोते बुरा हाल बना था।
