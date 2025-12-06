गुब्बारा फुलाते समय सांस की नली में अटक गया टुकड़ा, दम घुटने से 13 साल की बच्ची की मौत

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर । 13 वर्षीय किशोरी छोटे भाई के खेलने के लिए गुब्बारा फुला रही थी। इसी बीच गुब्बारा फट गया और गुब्बारे के रबड़ के टुकड़े किशोरी के मुंह के अंदर चले गए और सांस की नली में फंस गए। दम घुटने से किशोरी की मौत हो गई। स्वजन ने किशोरी के शव को अंतिम संस्कार कर दिया। पहासू क्षेत्र के गांव दीघी निवासी अशोक कुमार मजदूरी करता है।

परिवार में पत्नी व चार बच्चों में 13 वर्षीय कुमकुम सबसे बड़ी थी। कुमकुम गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा आठ की छात्रा थी। शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे घर पर कुमकुम छोटे भाई तीन वर्षीय तुषार के खेलने के लिए गुब्बारा फुला रही थी। इसी बीच गुब्बारा फुलाते समय फट गया और गुब्बारे की रबड़ के टुकड़े किशोरी के मुंह के अंदर चले गए।

टुकड़े किशोरी की सांस नली में फंस गए। इससे किशोरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। स्वजन किशोरी को सीएचसी ले गए। चिकित्सक ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। शनिवार की सुबह स्वजन ने किशोरी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।