    गुब्बारा फुलाते समय सांस की नली में अटक गया टुकड़ा, दम घुटने से 13 साल की बच्ची की मौत

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    बुलंदशहर के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी की गुब्बारा फुलाते समय दुखद मौत हो गई। गुब्बारा फटने से रबड़ के टुकड़े उसकी सांस नली में फंस गए, जिससे उसका द ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर । 13 वर्षीय किशोरी छोटे भाई के खेलने के लिए गुब्बारा फुला रही थी। इसी बीच गुब्बारा फट गया और गुब्बारे के रबड़ के टुकड़े किशोरी के मुंह के अंदर चले गए और सांस की नली में फंस गए। दम घुटने से किशोरी की मौत हो गई। स्वजन ने किशोरी के शव को अंतिम संस्कार कर दिया। पहासू क्षेत्र के गांव दीघी निवासी अशोक कुमार मजदूरी करता है।

    परिवार में पत्नी व चार बच्चों में 13 वर्षीय कुमकुम सबसे बड़ी थी। कुमकुम गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा आठ की छात्रा थी। शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे घर पर कुमकुम छोटे भाई तीन वर्षीय तुषार के खेलने के लिए गुब्बारा फुला रही थी। इसी बीच गुब्बारा फुलाते समय फट गया और गुब्बारे की रबड़ के टुकड़े किशोरी के मुंह के अंदर चले गए।

    टुकड़े किशोरी की सांस नली में फंस गए। इससे किशोरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। स्वजन किशोरी को सीएचसी ले गए। चिकित्सक ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। शनिवार की सुबह स्वजन ने किशोरी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

    चिकित्सा अधीक्षक डा. मनोज ने बताया कि स्वजन जब किशोरी को उनके पास लेकर आए थे। तब तक किशोरी की मौत हो चुकी थी। गुब्बारे बारीक रबड़ के होते है। गुब्बारे की रबड़ के टुकड़े फटने पर चिपक जाते है। संभवत : किशोरी की सांस की नली में गुब्बारे के रबड़ के टुकड़े फंस गए। इससे किशोरी की दम घुटने से मौत हुई है। उधर, थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। गांव में पुलिस को भेजा जाएगा।