    वेस्ट यूपी में दम घोंटू प्रदूषित धुएं से बढ़ रही परेशानी, उखड़ रही सांसें

    By Rakesh Gautam Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    बीबी नगर में कूड़े-कचरे में आग लगने से जहरीला धुआं फैल रहा है, जिससे राहगीरों और निवासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नगर पंचायत ने आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। पहले भी आग बुझाई गई थी, लेकिन दोबारा आग लगने से प्रदूषण बढ़ रहा है। नगर पंचायत टीम बनाकर दोषियों की पहचान करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी।

    संवाद सूत्र, बीबी नगर। कूड़े कचरे व डिस्पोजेबल अपशिष्ट में सुलग रही आग से निकलते जहरीले धुएं से राहगीर व आस पास के निवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत ने टीम गठित कर कचरे में आग लगाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    नगर में स्याना मार्ग पर कूड़े कचरे में सुलगती आग से निकलते धुएं से राहगीर व स्थानीय निवासियों सहित दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    गीले सूखे कचरे के अतिरिक्त डिस्पोजेबल अपशिष्ट में सुलगती आग से निकल रहे दुर्गन्धयुक्त जहरीले धुएं से सांसें घुटती प्रतीत हो रही हैं। नगर पंचायत ने गत सप्ताह सुलगती आग से निकलते धुएं पर पानी डालकर शांत किया था, तथा कूड़े कचरे में गर्म राख आदि नहीं डालने की अपील की थी।

    इसे जागरूकता का अभाव कहें या हठधर्मिता कि कचरे में एक बार फिर आग सुलग रही है तथा जहरीला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि टीम गठित कर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जो आग भड़काने के कारक हैं। उनके विरुद्ध नगर पंचायत कार्रवाई करेगी।