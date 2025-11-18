वेस्ट यूपी में दम घोंटू प्रदूषित धुएं से बढ़ रही परेशानी, उखड़ रही सांसें

संवाद सूत्र, बीबी नगर। कूड़े कचरे व डिस्पोजेबल अपशिष्ट में सुलग रही आग से निकलते जहरीले धुएं से राहगीर व आस पास के निवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत ने टीम गठित कर कचरे में आग लगाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी है।

नगर में स्याना मार्ग पर कूड़े कचरे में सुलगती आग से निकलते धुएं से राहगीर व स्थानीय निवासियों सहित दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गीले सूखे कचरे के अतिरिक्त डिस्पोजेबल अपशिष्ट में सुलगती आग से निकल रहे दुर्गन्धयुक्त जहरीले धुएं से सांसें घुटती प्रतीत हो रही हैं। नगर पंचायत ने गत सप्ताह सुलगती आग से निकलते धुएं पर पानी डालकर शांत किया था, तथा कूड़े कचरे में गर्म राख आदि नहीं डालने की अपील की थी।