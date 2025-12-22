Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्दी में जान ले रहा हार्ट अटैक, दोगुना हो गए मामले, यह बरतें सावधानी

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    बुलंदशहर में सर्दी बढ़ने के बाद हार्ट अटैक के मामले दोगुने हो गए हैं, खासकर 30 से 50 वर्ष के लोगों में। जिला अस्पताल में हार्ट अटैक और बीपी के मरीजों ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता बुलंदशहर। सर्दी का सितम बढ़ते ही हार्ट अटैक के मामले दोगुना हो गए हैं। हार्ट अटैक 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों की जान ले रहा है। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल में अक्टूबर के मुकाबले नवंबर और दिसंबर में हार्ट अटैक के मामले अधिक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बीपी के मरीज भी बढ़ गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 1400 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें हार्ट की समस्या बताने वाले मरीज 50 से अधिक होते हैं। उच्च रक्तचाप के भी प्रतिदिन सौ से अधिक मरीज आ रहे हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डा. प्रदीप राणा का कहना है कि अक्तूबर की शुरूआत में हार्ट अटैक के हर रोज दो से तीन मरीज इमरजेंसी में आते थे, लेकिन अब यह संख्या पांच से सात हो गई।

    उन्होंने बताया कि सर्दियों में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं जिससे बीपी बढ़ सकता है और हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्दियों में अधिक तैलीय खाना खाने से कोलेस्ट्राल का स्तर बढ़ सकता है और रक्त वाहिकाओं में रुकावट आ सकती है। सर्दियों में हृदय पर अधिक जोर पड़ता है। विशेषकर बीपी रोगियों पर असर अधिक रहता है। इसलिए बीपी रोगी सुबह जल्दी घर से न निकलें।

    वरिष्ठ फिजीशियन डा. जेसी मुदगल का कहना है कि वह लोग जिनके परिवार में हृदय या बीपी रोगियों का इतिहास रहा हो वह अपनी जांच भी अवश्य कराते रहें। अगर परिवार में किसी को दिक्कत हुई हो तो डाक्टर को जरूर बताएं। हार्ट अटैक आने पर संबंधित व्यक्ति को सीपीआर दें और तुरंत अस्पताल ले जाएं। इसके ऐसे रोगी जिन्हें एलर्जी न हो उसे एस्पिरिन चबाने के लिए दें। यह रक्त के थक्के को कम करने में मदद कर सकती है।

    हार्ट अटैक से मौत

    • 30 नवंबर को गुलावठी के गांव चिड़ावक में सीआरपीएफ में दरोगा 55 वर्षीय इस्लामुद्दीन मेवाती की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।
    • 05 दिसंबर गुलावठी के गांव उस्तरा में दिल्ली पुलिस में 50 वर्षीय दरोगा देवेंद्र सिंह हार्ट अटैक से मौत हुई थी।
    • 15 दिसंबर को अनूपशहर के गांव शेरपुर के 54 वर्ष के पूर्व प्रधान फखरूददीन का हार्ट अटैक से मौत हुई।
    • 17 दिसंबर सिकंदराबाद के गांव बिलसुरी निवासी दिल्ली पुलिस के सिपाही 33 वर्षीय अनूप चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हुई।
    • 19 दिसंबर को स्याना के मोहल्ला चौधरियान में 40 वर्षीय तारीक मेवाती की हार्ट अटैक से जान गई।

    यह बरतें सावधानी

    • पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।
    • बादाम, अखरोट खाएं।
    • धूम्रपान और शराब से बचें।
    • हर रोज नींद पूरी लें।
    • तनाव से बचने के लिए घर पर ही कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें।
    • जब तापमान सामान्य हो जाए तभी बाहर जाएं।
    • दवाओं को लेकर भी अपने डाक्टर से परामर्श करें।
    • धूप निकलने पर ही बाहर जाएं
    • ऐसे कमरे में रहें जहां का तापमान सामान्य हो।
    • बीपी और कोलेस्ट्राल की निगरानी करें।
    • आयल वाले हीटर का प्रयोग करें।
    • घी, तेल, चिकनाई से दूरी बनाएं।