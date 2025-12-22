सर्दी में जान ले रहा हार्ट अटैक, दोगुना हो गए मामले, यह बरतें सावधानी

जागरण संवाददाता बुलंदशहर। सर्दी का सितम बढ़ते ही हार्ट अटैक के मामले दोगुना हो गए हैं। हार्ट अटैक 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों की जान ले रहा है। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल में अक्टूबर के मुकाबले नवंबर और दिसंबर में हार्ट अटैक के मामले अधिक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बीपी के मरीज भी बढ़ गए हैं।

जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 1400 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें हार्ट की समस्या बताने वाले मरीज 50 से अधिक होते हैं। उच्च रक्तचाप के भी प्रतिदिन सौ से अधिक मरीज आ रहे हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डा. प्रदीप राणा का कहना है कि अक्तूबर की शुरूआत में हार्ट अटैक के हर रोज दो से तीन मरीज इमरजेंसी में आते थे, लेकिन अब यह संख्या पांच से सात हो गई।

उन्होंने बताया कि सर्दियों में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं जिससे बीपी बढ़ सकता है और हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्दियों में अधिक तैलीय खाना खाने से कोलेस्ट्राल का स्तर बढ़ सकता है और रक्त वाहिकाओं में रुकावट आ सकती है। सर्दियों में हृदय पर अधिक जोर पड़ता है। विशेषकर बीपी रोगियों पर असर अधिक रहता है। इसलिए बीपी रोगी सुबह जल्दी घर से न निकलें।

वरिष्ठ फिजीशियन डा. जेसी मुदगल का कहना है कि वह लोग जिनके परिवार में हृदय या बीपी रोगियों का इतिहास रहा हो वह अपनी जांच भी अवश्य कराते रहें। अगर परिवार में किसी को दिक्कत हुई हो तो डाक्टर को जरूर बताएं। हार्ट अटैक आने पर संबंधित व्यक्ति को सीपीआर दें और तुरंत अस्पताल ले जाएं। इसके ऐसे रोगी जिन्हें एलर्जी न हो उसे एस्पिरिन चबाने के लिए दें। यह रक्त के थक्के को कम करने में मदद कर सकती है।