बस में सवार थे 60 यात्री, कुछ ही मिनटों में फैल गई आग, बाहर निकलने को तोड़ने लगे खिड़कियों के शीशे और फिर...

संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। हाईवे पर चलती निजी बस में धुआं उठने के कुछ ही मिनटों में आग लग गई और वह पूरी बस में फैल गई। बस में सवारियों यात्रियों ने तो किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 20 से अधिक यात्री बस में रखे अपने सामान को नहीं बचा सके। उधर, आग लगने के दौरान करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम भी हाईवे पर लग गया। साथ ही सतर्कता के चलते हाईटेंशन लाइन में दौड़ रहे करंट को भी बंद कराया गया। गौतमबुद्धनगर के दादरी से शनिवार शाम को सवारियां लेकर निजी बस हरदोई के लिए रवाना हुई थी। बस में 60 से अधिक सवारियां थीं। जब बस अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में धरपा गांव स्थित यज्ञदत्त महाविद्यालय के निकट पहुंची, तो इसी दौरान बस के इंजन की तरफ चिंगारी निकलने लगी। आननफानन में चालक ने बस को सड़क किनारे रोक लिया। इसी दौरान धुएं के बीच से आग की लपटें उठने लगी। जिस पर यात्रियों ने बस से उतरने के साथ ही शीशे को तोड़ते हुए कूदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग पूरी बस में फैल गई।

बस सवार 20 से अधिक यात्रियों को तो इतना भी समय नहीं मिल सका कि वह अपने सामान को भी निकाल सकें। हालांकि खुद समय से निकलने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली। उधर, दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इतना ही नहीं, बस में आग लगने के दौरान बुलंदशहर से खुर्जा की तरफ हाईवे पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बिजली की सप्लाई कराई बंद

हाईवे के किनारे बस जिस जगह खड़ी थी और उसमें आग लग रही थी। उसके ऊपर से हाईटेंशन लाइन के तार जा रहे थे। जिसमें विद्युत सप्लाई चालू थी। सर्तकता के चलते पुलिस द्वारा घटना की जानकारी ऊर्जा निगम के अधिकारियों को दी गई। साथ ही विद्युत सप्लाई बंद कराई गई।

जब तक कुछ समझ पाते, तब तक फैल गई थी आग

कुछ ही मिनटों में बस में आग लग गई। जब तक कुछ समझ पाते, तब तक आग पूरी बस में फैल गई थी। ऐसे में शीशा तोड़ते हुए कूदकर जान बचाई। बस में रखा सामान जल गया। उसे बचा नहीं पा सके, लेकिन खुद को सुरक्षित कर लिया।

--हीरालाल निवासी हरपालपुर हरदोई।

बस चालक की तरफ से इंजन में धुआं उठा, तो चालक ने बस को सड़क किनारे रोक दिया और कूदते हुए सवारियों से भी बाहर निकलने को कह दिया। सभी यात्री बस से निकले ही थे कि पूरी बस में आग लग गई। गनीमत रही कि सभी यात्री बस से निकल गए।

--आकाश ठाकुर निवासी फर्रुखाबाद।

बस में आग लगने की जानकारी होने पर तुरंत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और हाईवे पर वाहनों को रुकवाते हुए दमकल विभाग की दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। साथ ही बस सवार लोगों को अन्य वाहनों में बैठाते हुए उनके गंतव्य की तरफ भेजा गया।

--पूर्णिमा सिंह, सीओ खुर्जा।