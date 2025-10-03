Language
    ग्राहकों को लुभा रहा झूलता टी सेट, आकर्षक गिफ्ट पैकिंग में सिरेमिक उत्पाद

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:48 AM (IST)

    - दीपावली पर्व को लेकर खुर्जा की पाटरी में

    - दीपावली पर्व को लेकर कारोबारियों का मिले हैं करोड़ों रुपये के आर्डर

    अनुज सोलंकी, बुलंदशहर : खुर्जा का पाटरी उद्योग अपनी नक्काशी और कारीगरी के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। दीपावली पर्व के अवसर पर यहां के कारोबारियों ने विशेष सिरेमिक उत्पाद तैयार किए हैं, जिनकी मांग देश-विदेश में बढ़ी है। इस पर्व के लिए करोड़ों रुपये के आर्डर प्राप्त हुए हैं, जिससे कारोबारियों में उत्साह है। आकर्षक गिफ्ट पैकिंग में सजे ये सिरेमिक उत्पाद ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। खुर्जा में 350 से अधिक पाटरी इकाइयां हैं, जहां कप-प्लेट, डिनर सेट, गमले, गुल्लक और अन्य सजावटी उत्पाद बनाए जाते हैं। दीपावली के अवसर पर सजावटी उत्पादों की मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि लोग अपने घरों की सजावट के लिए नए सामान की खरीदारी करते हैं। इस बार दीपावली के लिए लगभग आठ करोड़ रुपये के आर्डर मिल चुके हैं। कारोबारियों ने समय पर इन आर्डरों को पूरा करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा, बिना आर्डर के भी कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें दीपक, मग, टी-सेट, कटोरी, हांडी, और सजावटी वस्तुएं शामिल हैं।

    झूलता टी-सेट बना आकर्षण का केंद्र

    कृष्णा पाटरी के कारोबारी अनुज गोयल ने बताया कि दीपावली के लिए झूलता टी-सेट तैयार किया गया है, जिसमें छह कप और एक केतली शामिल है। इसे रखने के लिए एक झूला आकार का स्टैंड बनाया गया है, जिससे चाय गिरने का डर नहीं रहता। इसके अलावा, गोल्डन लाइन में तैयार सफेद टी-सेट भी ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है। आरके पाटरी के संचालक शलव सिंघानिया ने बताया कि उन्होंने छह दीपक के साथ गणेश भगवान की मूर्ति बनाई है, जिसे आकर्षक गिफ्ट पैक में पेश किया गया है।

    सस्ते और बड़े दिखने वाले उत्पादों की भी मांग

    दीपावली पर सस्ते दामों पर बड़े दिखने वाले उत्पादों की भी मांग रहती है। कारोबारियों ने नाश्ता सेट, बड़े मिल्क मग, और सजावटी वस्तुएं तैयार की हैं, जिन्हें बड़े गिफ्ट पैक में रखा गया है। इस प्रकार, खुर्जा का पाटरी उद्योग दीपावली के अवसर पर अपने उत्पादों के माध्यम से ग्राहकों को लुभाने में सफल हो रहा है।