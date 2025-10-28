पेंशनर ध्यान दें...कोषागार आना जरूरी नहीं, बैंक में भी जमा कर सकते हैं अपना जीवित प्रमाण-पत्र

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पेंशनधारकों से हर साल जीवित प्रमाण-पत्र जमा कराया जाता है। प्रावधानानुसार जीवित प्रमाण नवंबर माह में जमा कराया जाता है। कोषागार सभी बैंकों को जीवित प्रमाण पत्र के फार्म भिजवा दिए गए हैं। बैंक कवरिंग लेटर लगा कोषागार में जमा करेंगे। पेंशनधारक कोषागार में भी पहुंच कर जीवित प्रमाण जमा कर सकते हैं। जीवित प्रमाण पत्र जमा करने वाले पेंशनरों की मदद के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही प्रमाण वेबसाइट के जरिए भी जीवित प्रमाण जमा कर सकते हैं।

कोषागार के जरिये जिले में 21500 पेंशनधारक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। नवंबर माह में पेंशनधारकों को अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अभी से जीवित प्रमाण जमा करने के लिए पेंशनधारक कोषागार पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि कोषागार ने पेंशनधारकों की सुविधा को ध्यान में रख बैंक शाखाओं में जीवित प्रमाण पत्र के फार्म भिजवा दिए हैं। पेंशनधारक अपनी बैंक शाखा में जाकर अपना जीवित प्रमाण पत्र शाखा प्रबंधक से सत्यापित करा अपनी शाखा में जमा कर दें। बैंक को जीवित प्रमाण पत्र के साथ कवरिंग लेटर लगा कर कोषागार को भेजना होगा। अधिकांश पेंशनधारक नवंबर माह में ही जीवित प्रमाण पत्र जमा करते हैं। पेंशनधारक कोषागार में जाकर अपना जीवित प्रमाण जमा कर सकते हैं। कोषागार में पेंशनरों की मदद के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जिससे किसी भी पेंशनधारक को परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही पेंशनधारक आनलाइन भी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र जमा होंगे।

बैंक शाखा में भिजवा दिए गए हैं फार्म

जिले में कोषागार से 21500 पेंशनधारक पेंशन ले रहे हैं। नवंबर माह में अधितर पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र जमा करते हैं। पेंशनरों की सुविधा के लिए बैंक शाखा में फार्म भिजवा दिए हैं। पेंशनधारक बैंक में जाकर अपना जीवित प्रमाण जमा करा सकते हैं। साथ ही कोषागार में भी जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कोषागार में पेंशनधारकों की मदद के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। आनलाइन भी प्रमाण वेबसाइट से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।- डा. अनिल यादव, वरिष्ठ कोषाधिकारी