13 वर्ष पहले सर्पदंश से जिसे 'मृत' समझा, वह बाबा बंगालीनाथ के आश्रम में जीवित मिला...बाबा ने लौटाने से किया इन्कार

संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। क्षेत्र के गांव सूरजपुर टीकरी में लगभग 13 साल पहले सर्पदंश से एक किशोर की मौत हो गई थी, लेकिन वही युवक हरियाणा के पलवल आश्रम में जीवित होने की सूचना मिलते ही मृतक के स्वजन खुशी से झूम उठे। शुक्रवार शाम सपेरे बंगाली नाथ बाबा युवक को लेकर गांव सूरजपुर टीकरी पहुंचते ही स्वजन और ग्रामीण खुशी से झूम उठे। बताया गया कि शनिवार शाम बंगाली नाथ बाबा युवक को फिर दोबारा से अपने आश्रम पर ले गए।

गांव सूरजपुर टीकरी निवासी सुखपाल सैनी का 13 वर्षीय पुत्र दीपू 13 वर्ष पहले भूसे की कोठरी से दरांती निकालने के लिए गया था। इस दौरान ही उसे सर्प ने दंश से उसकी मौत हो गई थी। स्वजन ने दीपू के शव को ब्रजघाट स्थित गंगा में प्रवाहित कर दिया था। वहां से सपेरे उसके शव को निकालकर पलवल के गांव नागल स्थित बंगाली नाथ बाबा के आश्रम पर ले गए और वहां दीपू के सिर से बाल उखाड़कर देखा तो सपेरों को ये उम्मीद जगी कि ये किशोर जीवित हो सकता है। बंगाली नाथ बाबा के अनुसार बताया गया है कि मृत किशोर को वे बंगाल स्थित अपने गुरु के पास ले गए। वहां उपचार के दौरान किशोर जीवित हो गया।