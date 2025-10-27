बिहार में एक बार फिर आएगी एनडीए की बहार : डा. संजय निषाद
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बुलंदशहर में मछुआरा समाज के उत्थान और आरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और मछुआरा समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। बिहार चुनाव पर उन्होंने एनडीए की वापसी का विश्वास जताया और बिहार को उत्तर प्रदेश की तरह उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डा. संजय निषाद ने कहा कि बुलंदशहर हमेशा से बुलंदी पर रहा है। यहां मछुआरा समाज की अच्छी संख्या है, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया है। हालांकि, इस समाज को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और गरीबी भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज को पुनः बसाने की आवश्यकता है और इसके लिए आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण है।
मछुआरों को अनुसूचित जाति से हटाकर ओबीसी में डाल देने से उनके अधिकारों का हनन हुआ है।
सोमवार को जिला पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए डा. निषाद ने पार्टी को मजबूत करने और समाज के लोगों को एकजुट करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बिना गारंटी के केसीसी बनाए जा रहे हैं।
बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार एक बार फिर बहार लाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया है, वैसे ही बिहार को भी सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
