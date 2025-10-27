बिहार में एक बार फिर आएगी एनडीए की बहार : डा. संजय निषाद

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डा. संजय निषाद ने कहा कि बुलंदशहर हमेशा से बुलंदी पर रहा है। यहां मछुआरा समाज की अच्छी संख्या है, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया है। हालांकि, इस समाज को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और गरीबी भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज को पुनः बसाने की आवश्यकता है और इसके लिए आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण है।

मछुआरों को अनुसूचित जाति से हटाकर ओबीसी में डाल देने से उनके अधिकारों का हनन हुआ है।

सोमवार को जिला पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए डा. निषाद ने पार्टी को मजबूत करने और समाज के लोगों को एकजुट करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बिना गारंटी के केसीसी बनाए जा रहे हैं।