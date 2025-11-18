Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शराब खरीदने गए व्यक्ति के सिर पर सेल्समैन ने मारी बोतल, खून बेहता देख लोगों के उड़े होश

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    बुलंदशहर में शराब खरीदने गए एक व्यक्ति पर सेल्समैन ने बोतल से हमला कर दिया। मामूली बात पर हुए विवाद के बाद सेल्समैन ने ग्राहक के सिर पर बोतल मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। माडल शाप पर शराब खरीदने गए व्यक्ति के सिर पर सेल्समैन ने बोतल मारकर लहूलुहान कर दिया। घायल को राहगीरों एवं अन्य लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सेल्समैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय मुहल्ला साठा मामन रोड निवासी गौरव कुमार गुप्ता पुत्र सतीश चंद गुप्ता ने बताया कि सोमवार की शाम वह अपने दोस्त को शराब दिलाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित माडल शाप पर गया था। उसका दोस्त गाड़ी में बैठा रहा और वह शराब लेने माडल शाप पर गया।

    माडल शाप पर तैनात कर्मचारी ने उसे एक पव्वा देकर 170 रुपये मांगे, जिस पर उसने 150 रुपये नकद देकर 20 रुपये पेटीएम करने की बात कहीं। पीड़ित ने 20 रुपये पेटीएम करने के लिए सेल्समैन से पांच मिनट मोबाइल चार्ज करने का आग्रह किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि सेल्समैन ने शराब की बोतल पीड़ित के सिर पर मारकर उसे लहूलुहान कर दिया।

    कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात माडल शाप कर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस जांच कर रही है।