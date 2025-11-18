चालक को पड़ा मिर्गी का दौरा, अनियंत्रित रोडवेज बस ने पुलिस चौकी के बाहर चूड़ी बेच रही वृद्धा को कुचला... मौके पर ही मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। बस चलाते समय रोडवेज चालक को मिर्गी का दौरा पड़ गया। इससे रोडवेज बस अनियंत्रित हो गई और उसने कस्बा क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी के बाहर चूड़ी बेच रही वृद्धा को कुचल दिया। हादसे में वृद्धा की मौत हो गई। वहीं, बस वृद्धा को कुचलते हुए पुलिस चौकी में घुस गई। इससे पुलिस चौकी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वृद्धा की मौत से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है।

क्षेत्र के सलेमपुर कायस्थ गांव निवासी 60 वर्षीय इंदिरा पत्नी रामपाल कई वर्षों से कस्बा क्षेत्र की दादरी गेट पुलिस चौकी के बाहर सड़क किनारे चूड़ी बेचती थी। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे बुलंदशहर की तरफ से आ रही कौशांबी डिपो की सवारी भरी रोडवेज बस वृद्धा को कुचलते हुए पुलिस चौकी में घुस गई। इससे पुलिस चौकी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई।

गंभीर रूप से घायल वृद्धा को चौकी पुलिस ने उपचार के लिए निकट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पीड़ित स्वजन को जानकारी देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस दौरान क्षेत्र के गांव नंदगढ़ी निवासी अजीत पुत्र राकेश व उसका भतीजा ललित बस की चपेट में आने से बाल-बाल बचे, उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गयी। दोनों बाइक पर सवार होकर जूतों की खरीदारी करने आये बाजार आये थे।