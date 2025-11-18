चालक को पड़ा मिर्गी का दौरा, अनियंत्रित रोडवेज बस ने पुलिस चौकी के बाहर चूड़ी बेच रही वृद्धा को कुचला... मौके पर ही मौत
सिकंदराबाद में रोडवेज बस के ड्राइवर को दौरा पड़ने से एक दुखद हादसा हो गया। अनियंत्रित बस ने पुलिस चौकी के बाहर चूड़ी बेच रही एक वृद्धा को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बस चौकी में घुस गई और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। चालक मिर्गी से पीड़ित बताया जा रहा है।
संवाद सहयोगी, जागरण, सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। बस चलाते समय रोडवेज चालक को मिर्गी का दौरा पड़ गया। इससे रोडवेज बस अनियंत्रित हो गई और उसने कस्बा क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी के बाहर चूड़ी बेच रही वृद्धा को कुचल दिया। हादसे में वृद्धा की मौत हो गई। वहीं, बस वृद्धा को कुचलते हुए पुलिस चौकी में घुस गई। इससे पुलिस चौकी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वृद्धा की मौत से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है।
क्षेत्र के सलेमपुर कायस्थ गांव निवासी 60 वर्षीय इंदिरा पत्नी रामपाल कई वर्षों से कस्बा क्षेत्र की दादरी गेट पुलिस चौकी के बाहर सड़क किनारे चूड़ी बेचती थी। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे बुलंदशहर की तरफ से आ रही कौशांबी डिपो की सवारी भरी रोडवेज बस वृद्धा को कुचलते हुए पुलिस चौकी में घुस गई। इससे पुलिस चौकी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई।
गंभीर रूप से घायल वृद्धा को चौकी पुलिस ने उपचार के लिए निकट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पीड़ित स्वजन को जानकारी देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस दौरान क्षेत्र के गांव नंदगढ़ी निवासी अजीत पुत्र राकेश व उसका भतीजा ललित बस की चपेट में आने से बाल-बाल बचे, उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गयी। दोनों बाइक पर सवार होकर जूतों की खरीदारी करने आये बाजार आये थे।
चौकी प्रभारी शुभम चौधरी ने बताया कि रोडवेज बस का चालक अचेत अवस्था में बस के स्टेरिंग पर पाया गया था। संभवतः बस चालक मिर्गी बीमारी से पीड़ित है। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, जिससे हादसा हो गया। चालक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाते हुए बस को कब्जे में ले लिया गया है। इस दौरान पुलिस चौकी में खड़े अलग-अलग मुकदमें में बरामद कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सवारियों को दूसरे वाहनों से गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है। पीड़ित स्वजन की ओर से तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
