बदलते मौसम के चलते नाक, कान और गले के इंफेक्शन के मरीज बढ़े...अस्पतालों में लगी लंबी लाइन, ऐसे करें बचाव

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बदलता मौसम लोगों को नाक, कान और गले के इंफेक्शन का दर्द दे रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी बढ़ गई है और पिछले एक माह से प्रदूषण भी काफी अधिक है। अब पिछले एक सप्ताह से मेडिकल कॉलेज में नाक, कान और गले के इंफेक्शन के मरीजों की संख्या दो गुना हो गई है।

कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मेहुल चौधरी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से सर्दी का अहसास हो रहा है। बदलते मौसम में नाक, कान और गले का इंफेक्शन बढ़ रहा है। गले में संक्रमण, टांसिल और कान में दर्द के मरीज भी पहुंच रहे हैं।

शादियों के चलते लोग कर रहे लापरवाही सर्दी के साथ शादियां भी चल रही हैं। लोग शादी में जाते हैं कपड़े पहनने में लापरवाही करते हैं और सर्दी की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी फिर दस से 15 दिन तक परेशान करती है। सर्दी में जुकाम, खांसी और नजला परेशान कर रहा है।