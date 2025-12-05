बदलते मौसम के चलते नाक, कान और गले के इंफेक्शन के मरीज बढ़े...अस्पतालों में लगी लंबी लाइन, ऐसे करें बचाव
बदलते मौसम के कारण नाक, कान और गले के संक्रमण के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। विशेषज्ञों का कहन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बदलता मौसम लोगों को नाक, कान और गले के इंफेक्शन का दर्द दे रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी बढ़ गई है और पिछले एक माह से प्रदूषण भी काफी अधिक है। अब पिछले एक सप्ताह से मेडिकल कॉलेज में नाक, कान और गले के इंफेक्शन के मरीजों की संख्या दो गुना हो गई है।
कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मेहुल चौधरी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से सर्दी का अहसास हो रहा है। बदलते मौसम में नाक, कान और गले का इंफेक्शन बढ़ रहा है। गले में संक्रमण, टांसिल और कान में दर्द के मरीज भी पहुंच रहे हैं।
शादियों के चलते लोग कर रहे लापरवाही
सर्दी के साथ शादियां भी चल रही हैं। लोग शादी में जाते हैं कपड़े पहनने में लापरवाही करते हैं और सर्दी की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी फिर दस से 15 दिन तक परेशान करती है। सर्दी में जुकाम, खांसी और नजला परेशान कर रहा है।
कान के साथ गले में भी दर्द है। गले के मर्ज को कान की तकलीफ समझने वाले मरीज रेफर्ड ओटाल्जिया की चपेट में होते हैं। 20 से 50 वर्ष की आयु वाले मरीजों को कान में भारीपन, कभी तेज तो हल्के दर्द की शिकायत रहती है।
जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. प्रदीप राणा का कहना है कि अस्पताल में दवा और चिकित्सक दोनों उपलब्ध हैं। बीमार होते ही तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचे। सर्दी से बचकर रहें।
ये बरतें सावधानी
- सर्दी से बचकर रहें, गर्म कपड़े पहनें
- ठंडे पेय पदार्थ का सेवन ना करें
- सुबह-शाम घर से बाहर जाएं तो पूरे कपड़े पहनें
- बीमार होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाएं
