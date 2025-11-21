नपं चेयरमैन के पिता समेत 4 पर दुष्कर्म और लूट का मुकदमा, 2024 की घटना पर पीड़िता ने अब दर्ज कराई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। एक महिला ने नगर पंचायत चेयरमैन के पिता समेत चार आरोपितों पर दुष्कर्म और जेवर-नगदी लूटने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा है। महिला ने औरंगाबाद थाने में दी तहरीर में कहा है कि तीन फरवरी 2024 को उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। पांच फरवरी को वह दो महिलाओं को साथ लेकर बेटी के यहां गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देर शाम वहां से लौटते समय कब्रिस्तान के पास चार लोगों ने उसे बाग में खींचकर दुष्कर्म किया। आरोपितों ने महिला के सोने की टाप्स, पाजेब और 500 रुपये नकद भी लूट लिए। पीड़ित महिला के साथ गई अन्य दो महिलाओं ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और शोर मचा दिया। राहगीरों को आता देख आरोपित भाग गए। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपित पक्ष के लोगों ने पीड़िता को धमकी दी थी।

महिला ने दर्ज कराया मुकदमा गुरुवार को पीड़िता ने औरंगाबाद नगर पंचायत चेयरमैन सलमा कुरैशी के पिता समेत चार आरोपितों पर दुष्कर्म व लूटपाट करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने चेयरमैन के पिता अब्दुल्ला कुरैशी, शाने आलम, खालिद और रहीसुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी रामनारायण सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।