नपं चेयरमैन के पिता समेत 4 पर दुष्कर्म और लूट का मुकदमा, 2024 की घटना पर पीड़िता ने अब दर्ज कराई रिपोर्ट
एक महिला ने नगर पंचायत चेयरमैन के पिता सहित चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और जेवर-नकदी लूटने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा। महिला ने बताया कि 3 फरवरी 2024 को उसकी बेटी की तबीयत खराब थी और 5 फरवरी को वह दो महिलाओं के साथ बेटी के पास गई थी, जिसके दौरान यह घटना हुई।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। एक महिला ने नगर पंचायत चेयरमैन के पिता समेत चार आरोपितों पर दुष्कर्म और जेवर-नगदी लूटने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा है। महिला ने औरंगाबाद थाने में दी तहरीर में कहा है कि तीन फरवरी 2024 को उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। पांच फरवरी को वह दो महिलाओं को साथ लेकर बेटी के यहां गई थी।
देर शाम वहां से लौटते समय कब्रिस्तान के पास चार लोगों ने उसे बाग में खींचकर दुष्कर्म किया। आरोपितों ने महिला के सोने की टाप्स, पाजेब और 500 रुपये नकद भी लूट लिए। पीड़ित महिला के साथ गई अन्य दो महिलाओं ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और शोर मचा दिया। राहगीरों को आता देख आरोपित भाग गए। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपित पक्ष के लोगों ने पीड़िता को धमकी दी थी।
महिला ने दर्ज कराया मुकदमा
गुरुवार को पीड़िता ने औरंगाबाद नगर पंचायत चेयरमैन सलमा कुरैशी के पिता समेत चार आरोपितों पर दुष्कर्म व लूटपाट करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने चेयरमैन के पिता अब्दुल्ला कुरैशी, शाने आलम, खालिद और रहीसुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी रामनारायण सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
महिला ने इतने दिनों बाद रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई है जांच के बाद ही पता चलेगा। चेयरमैन के पिता अब्दुल्ला कुरैशी का कहना है कि महिला द्वारा लगाया गया दुष्कर्म का आरोप निराधार है। उक्त महिला का अपने रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसमें महिला का अपने रिश्तेदारों से कई बार लिखित में समझौता हो चुका है। उस फैसले में मैं भी गया था। मुझे रंजिशन फंसाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।