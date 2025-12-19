Language
    UP News: बदमाशों ने CBI अधिकारी बताकर दिनदहाड़े फर्नीचर व्यापारी के मकान में डाली दस लाख की डकैती

    By BHUPENDRA KUMAREdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:11 PM (IST)

    Bulandshahr News : बुलंदशहर में दिनदहाड़े बदमाशों ने सीबीआइ अधिकारी बनकर एक बिल्डिंग मैटेरियल व्यापारी के घर में दस लाख की डकैती डाली। घटना के बाद पुल ...और पढ़ें

    मौके पर जांच करते पुलिस अधिकारी। 

    बुलंदशहर। दिनदहाड़े बदमाशों ने खुद को सीबीआइ अधिकारी बताकर बिल्डिंग मैटेरियल व्यापारी के मकान में करीब दस लाख रुपये की डकैती डाली। पांच सशस्त्र बदताश पांच लाख रुपये व पांच लाख रुपये के जेवरात ले गए। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से जानकारी हासिल की। वहीं बदमाशों की तलाश में कांबिंग शुरू कर दी।

    अनूपशहर के मुहल्ला पोखर निवासी शंकर भगवान पुत्र श्यामलाल फर्नीचर व्यापारी है। शंकर भगवान का पुत्र 25 वर्षीय अभिषेक शुक्रवार सुबह लगभग 8.30 बजे दुकान खोलने के लिए मकान से चला गया।

    मकान में शंकर भगवान, पत्नी साधन, पुत्रवधू कनिका तथा दो पोते मौजूद थे। तभी पांच लोग मकान पर पहुंचे और खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए मकान का दरवाजा खटखटाया। स्वजन के मकान का दरवाजे खोलने पर पांचों मकान के अंदर घुस गए। इसके बाद पांचों ने तमंचे के बल पर सभी को बंधक बना लिया।

    बदमाशों ने कहा कि उनका पुत्र अभिषेक व कार को भी उनके कब्जे में है। यदि जरा भी विरोध किया, तो पुत्र को गोली मार देंगे। बदमाशों ने अभिषेक के छोटे पुत्र को भी गोद में उठा लिया और जान से मारने की धमकी देते रहे।
    बदमाशों ने हथियार के बल पर सभी को डराते धमकाते हुए मकान के कमरों की अलमारी को खोलकर पांच लाख रुपये नकद व पांच लाख रुपये के जेवरात समेत अन्य कीमती सामान लूट लिया।

    लगभग आधा घंटे बाद मकान में काम करने वाली महिला ललतेश ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुलने पर बराबर में रहने वाले शंकर भगवान के भाई राजकुमार के घर अवगत कराया। राजकुमार के घर में अंदर से ही शंकर लाल के घर की ओर एक दरवाजा लगा हुआ है।

    उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया, दो तरफ से दरवाजा खटखटाने पर बदमाश मौके की नजाकत को समझते हुए मुख्य दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर फरार हो गए। बदमाशों ने मुंह पर कोई कपड़ा नहीं बांध रखा था। न ही उनके पास कोई वाहन था।

    घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास प्रताप सिंह, कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से जानकारी लेकर जांच में जुट गए हैं। पीड़ित द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।

    पुलिस गलियों को जोड़ने वाले रास्तों में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। सीओ ने बताया कि पूरे मामले व बदमाश पैदल आए थे या वाहन से इसकी जांच की जा रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए कांबिंग की जा रही है।