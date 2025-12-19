UP News: बदमाशों ने CBI अधिकारी बताकर दिनदहाड़े फर्नीचर व्यापारी के मकान में डाली दस लाख की डकैती

बुलंदशहर। दिनदहाड़े बदमाशों ने खुद को सीबीआइ अधिकारी बताकर बिल्डिंग मैटेरियल व्यापारी के मकान में करीब दस लाख रुपये की डकैती डाली। पांच सशस्त्र बदताश पांच लाख रुपये व पांच लाख रुपये के जेवरात ले गए। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से जानकारी हासिल की। वहीं बदमाशों की तलाश में कांबिंग शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनूपशहर के मुहल्ला पोखर निवासी शंकर भगवान पुत्र श्यामलाल फर्नीचर व्यापारी है। शंकर भगवान का पुत्र 25 वर्षीय अभिषेक शुक्रवार सुबह लगभग 8.30 बजे दुकान खोलने के लिए मकान से चला गया। मकान में शंकर भगवान, पत्नी साधन, पुत्रवधू कनिका तथा दो पोते मौजूद थे। तभी पांच लोग मकान पर पहुंचे और खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए मकान का दरवाजा खटखटाया। स्वजन के मकान का दरवाजे खोलने पर पांचों मकान के अंदर घुस गए। इसके बाद पांचों ने तमंचे के बल पर सभी को बंधक बना लिया।

बदमाशों ने कहा कि उनका पुत्र अभिषेक व कार को भी उनके कब्जे में है। यदि जरा भी विरोध किया, तो पुत्र को गोली मार देंगे। बदमाशों ने अभिषेक के छोटे पुत्र को भी गोद में उठा लिया और जान से मारने की धमकी देते रहे।

बदमाशों ने हथियार के बल पर सभी को डराते धमकाते हुए मकान के कमरों की अलमारी को खोलकर पांच लाख रुपये नकद व पांच लाख रुपये के जेवरात समेत अन्य कीमती सामान लूट लिया।

लगभग आधा घंटे बाद मकान में काम करने वाली महिला ललतेश ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुलने पर बराबर में रहने वाले शंकर भगवान के भाई राजकुमार के घर अवगत कराया। राजकुमार के घर में अंदर से ही शंकर लाल के घर की ओर एक दरवाजा लगा हुआ है।

उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया, दो तरफ से दरवाजा खटखटाने पर बदमाश मौके की नजाकत को समझते हुए मुख्य दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर फरार हो गए। बदमाशों ने मुंह पर कोई कपड़ा नहीं बांध रखा था। न ही उनके पास कोई वाहन था।