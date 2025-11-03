Language
    25 हजार के इनामी गैंग्स्टर मामले में वांछित ने की पुलिस पर फायरिंग...जवाबी फायरिंग में हो गया घायल

    By Anuj Solnki Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:01 PM (IST)

    छतारी में पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश जावेद घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया। जावेद ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और विभिन्न थानों में 40 मामले दर्ज हैं।

    छतारी में पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश जावेद घायल हो गया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण छतारी (बुलंदशहर)। गैंग्स्टर में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश से पुलिस व स्वाट टीम की मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया। साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

    थाना प्रभारी संदीप सिंह ने बताया कि रविवार रात थाना छतारी पुलिस व स्वाट टीम संदिग्धों की तलाश में काली नदी के पुल पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति पहासू की तरफ से पुलिस को आता हुआ दिखाई दिया। इसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह रुका नहीं और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बाइक को तेजी से मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा कर घेराबंदी की गईं, तो अपने आपको पुलिस से घिरता हुआ देखकर बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गईं।

    जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बदमाश की पहचान जावेद पुत्र मुस्तफा निवासी मुहल्ला नई आबादी कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। जिसके कब्जे से तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुईं। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश शातिर किस्म का गैंग्स्टर हैं। जिसके संबंध में थाना परिसर में गैंग्सटर एक्ट पर मुकदमा दर्ज है। जिसकी गिरफ्तारी पर एसएसपी द्वारा 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित है। पकड़े गए आरोपित पर विभिन्न थानों में करीब 40 मुकदमें दर्ज हैं और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।