25 हजार के इनामी गैंग्स्टर मामले में वांछित ने की पुलिस पर फायरिंग...जवाबी फायरिंग में हो गया घायल

संवाद सूत्र, जागरण छतारी (बुलंदशहर)। गैंग्स्टर में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश से पुलिस व स्वाट टीम की मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया। साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



थाना प्रभारी संदीप सिंह ने बताया कि रविवार रात थाना छतारी पुलिस व स्वाट टीम संदिग्धों की तलाश में काली नदी के पुल पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति पहासू की तरफ से पुलिस को आता हुआ दिखाई दिया। इसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह रुका नहीं और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बाइक को तेजी से मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा कर घेराबंदी की गईं, तो अपने आपको पुलिस से घिरता हुआ देखकर बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गईं।