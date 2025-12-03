अर्जुन को गोली मारने वाले बदमाश मुकेश व पवन को मुठभेड़ में लगी पुलिस की गोली, तीसरा साथी भी पकड़ा

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा कोर्ट में तारीख करके लौट रहे बाइक सवार अर्जुन उर्फ अन्नू को गोली मारने वाले तीन बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो बदमाशों मुकेश व पवन के पैर में गोली लग गई। जिन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस बदमाशों से पूछताछ करने में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीओ शोभित कुमार ने बताया कि मंगलवार रात को खुर्जा नगर पुलिस व स्वाट टीम देहात सूचना के आधार पर ढाकर मोड पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम को चोला मार्ग की तरफ से बाइक पर तीन संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह रुक नहीं बल्कि पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बाइक को तेजी से लेकर पीले बंबे की कच्ची पटरी पर भागने लगे।

पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, तो कुछ ही दूरी पर बदमाशों की बाइक फिसल गई। बदमाशों ने अपने आपको घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम की तरफ फायरिंग की। जबाव में पुलिस टीम ने फायरिंग की तो दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई।

घायल बदमाशों की पहचान मुकेश निवासी गौतम नगर सिटी स्टेशन के पीछे, पवन ठाकुर निवासी मुहल्ला सिटी स्टेशन बालाजी मंदिर के पीछे के रूप में हुई। वहीं, उनके तीसरे साथी युवराज उर्फ युधिष्ठिर निवासी मुहल्ला सिटी स्टेशन गली नंबर पांच को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के कब्जे से दो तमंचा, एक जिंदा कारतूस दो खोखा और बिना नंबर की बाइक बरामद की।