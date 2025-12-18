Language
    UP News : कोहरे के दौरान हादसों को रोकने के लिए हाईवे पर उतरेगी खाकी, यह रहेगी व्यवस्था

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस हाईवे पर उतरेगी। पुलिस की तैनाती दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में की ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोहरे में दृश्यता कम होने से हर वर्ष सड़क हादसे बढ़ते हैं। हादसों में कमी लगाने के लिए पुलिस अब हाईवे पर उतरी है। पुलिस कर्मी अब लाउडस्पीकर के जरिए वाहन गति को लेकर चालकों को जागरूक करेगी। साथ ही वाहनों की ओवर स्पीड से लेकर चालक के शराब पीने की जांच करेंगे।

    प्रत्येक वर्ष सर्दी के दौरान खासतौर पर दिसंबर व जनवरी में हादसों की संख्या बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण कोहरा होता है। क्योंकि दिसंबर और जनवरी में सबसे अधिक कोहरा पड़ता है। सड़क हादसों में सबसे अधिक लापरवाही वाहन चालकों की होती है।

    दृश्यता कम होने पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने, रिफ्लेक्टर नहीं होने से वाहन नजर नहीं आना हादसे की वजह बनता है। हादसों में बढ़ोत्तरी का कारण प्रदूषण भी होता है। क्योंकि प्रदूषण की धुंध दृश्यता पर गहरा प्रभाव डालती है। दृश्यता कम होने के कारण वाहन के पीछे लगा रिफ्लेक्टर एवं पट्टी दिखाई नहीं देती, जिसके कारण दुर्घटना घटित हो जाती है।

    सड़क हादसों में कमी लगाने के लिए पुलिस और एनएचएआइ ने एक अच्छी पहल शुरू की है। दोनों की संयुक्त टीम अब खासतौर पर कोहरे के समय रात को लाउडस्पीकर के जरिए वाहन धीरे चलाने के लिए चालकों को जागरूक करेगी और साथ ही वाहन की गति, चालक के वाहन चलाते समय शराब पीने की जांच आदि भी करेगी। माना जा रहा है कि पुलिस और एनएचएआई टीम की इस पहल से सड़क हादसों में कर्मी आएगी।

    इन मार्गो पर लाउडस्पीकर से चालकों को किया जाएगा जागरुक 

     सीओ यातायात पूर्णिमा सिंह ने बताया कि पुलिस और एनएचएआइ की संयुक्त टीम बनाई गई हैं। जो सिकंदराबाद बार्डर से अलीगढ़ बार्डर तक, गुलावठी बार्डर से भूड़ चौराहे तक, बुलंदशहर से अनूपशहर मार्ग और शिकारपुर बाइपास से डिबाई मार्ग पर टीम के द्वारा लाउडस्पीकर के जरिए वाहन चालकों को जागरूक करेगी।

    इन्होंने कहा

    कोहरे में सड़क हादसे बढ़ने से अधिक मौत होती है। सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस व एनएचएआई की टीम बनाई गइ हैं, जो खासतौर पर कोहरे के दौरान हाईवे पर लाउडस्पीकर से चालकों को वाहन धीरे चलाने के साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेगी। इस दौरान टीम जिस वाहन पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे होंगे, उन्हें लगाने का भी काम करेगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की पूरी संभावना है।
    दिनेश कुमार सिंह, एसएसपी, बुलंदशहर।