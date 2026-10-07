सावधान! सामान्य बुखार में भी तेजी से घट रहीं प्लेटलेट्स, इसके लक्षण पहचानकर डॉक्टर को दिखाना जरूरी

जागरण संवाददाता,बुलंदशहर। पिछले दिनों जमकर हुई बरसात की वजह से जगह-जगह हुए भारी जलभराव के नतीजे में डेंगू-मलेरिया के मच्छरों की पैदावार बढ़ने का जो अंदेशा लगाया जा रहा था, उसी के अनुरूप डेंगू और मलेरिया बुखार के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। वायरल बुखार में भी कई मरीजों की प्लेटलेट्स गिरकर दस हजार तक पहुंच रही हैं।

ओपीडी में सबसे ज्यादा पहुंचे बुखार के मरीज कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल में मंगलवार को ओपीडी में सबसे ज्यादा बुखार के मरीज पहुंचे। मेडिसिन विभाग में आने वाले मरीजों में बुखार के साथ गले में दर्द और खांसी की समस्या है। गले में दर्द ऐसा है कि कुछ निगला नहीं जा रहा है और बोलने में भी दिक्कत हो रही है।

मेडिकल कालेज के एमएस डा. धीर सिंह ने बताया कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिन सबसे ज्यादा मरीज बुखार के रहे। मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डा. सौरभ शर्मा ने बताया कि डेंगू-मलेरिया के संक्रमण से पीड़ित मरीजों के खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से घटने के मामले आ रहे हैं। कुछ मरीजों का प्लेटलेट्स काउंट दस हजार तक लुढ़क गया है।