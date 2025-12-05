मकान पर पाकिस्तानी झंडा लगे होने की थी सूचना... वीडियो भी वायरल, खूब दौड़ी पुलिस

संवाद सूत्र, जागरण, जहांगीराबाद (बुलंदशहर)। नगर के चचरई मोड़ पर एक मकान पर पाकिस्तानी झंडा लगे होने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस मकान पर पहुंची और झंडा को अपने कब्जे में ले लिया।

उधर, झंडा लगाने वाला युवक पुलिस को देखकर भाग गया। गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर नगर के चचरई मोड पर एक मकान पर पाकिस्तानी झंडा लगे होने का वीडियो प्रसारित हो गया। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को लगी, वह लोकेशन निकाल कर उस मकान तक पहुंची। पुलिस ने मकान पर लगे झंडे को उतार कर कब्जे में ले लिया, लेकिन आरोपित युवक पुलिस को देखकर भाग गया।