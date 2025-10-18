CHC के मरीजों को अब ऑनलाइन मिलेगी ये रिपोर्ट, सुविधा के लिए सिस्टम हो रहा अपग्रेड
बुलंदशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में अब मरीजों को खून की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन मिलेगी। रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और मरीज के मोबाइल पर भेजी जाएगी। सरकार अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बना रही है। सभी 13 सीएचसी में खून की विभिन्न जांचें होती हैं।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अब जिला अस्पताल और महिला चिकित्सालय की तरह ही अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पैथोलाजी लैब से भी मरीजों को खून जांच की रिपोर्ट आनलाइन मिल सकेगी। इसके लिए रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही मरीज के पर्चे पर दिए गए मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा। मोबाइल पर ही मरीज या तीमारदार रिपोर्ट खोलकर देख लेगा।
सरकार सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा सेवा को लगातार अपग्रेड कर रही है। जिलेभर की सभी 13 सीएचसी पर खून की विभिन्न प्रकार की जांचें होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेट्लेट्स, ब्लड शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और थायराइड आदि की जांचें शामिल हैं। अभी तक मरीजों को खून का सैंपल देने के बाद रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा आना पड़ता है या फिर मरीज का तीमारदार खून जांच की रिपोर्ट लेने के लिए आता है, लेकिन अब 24 घंटे के भीतर ही मोबाइल पर रिपोर्ट आनलाइन मिल जाएगी।
सिस्टम को किया जा रहे अपग्रेड
इसके लिए सभी सीएचसी पर सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। सीएचसी पर यह सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी सीएचसी की पैथोलाजी को पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। सीएमओ डा. सुनील कुमार दोहरे ने बताया कि जांच से पहले मरीजों की मोबाइल नंबर समेत पूरी डिटेल पोर्टल अपलोड की जाएगी। जांच के बाद मरीजों को दर्ज मोबाइल नंबर पर जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी।
सीएचसी की पैथोलाजी में हेमटोलाजी एनालाइजर मशीन का संचालन भी शुरू हो गया है और यहां मरीजों को अब जांच के 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज मोबाइल नंबर पर भेजी जा रही है। जिला महिला अस्पताल और जिला अस्पताल में पहले ही जांच रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड हो रही है और मरीजों को मैसेज से भेजी जा रही है। अब सीएचसी पर भी यह व्यवस्था शुरू कराई जा रही है। कुछ जगह सुविधा शुरू भी हो गई है।
