Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वृद्धा की गला दबाकर हत्या, शव मंदिर के बरामदे में फेंका

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:35 AM (IST)

    मोबाइल पर बात करते घर से निकली थीं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    वृद्धा की गला दबाकर हत्या, शव मंदिर के बरामदे में फेंका

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर : कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव खेतलपुर भासौली में वृद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपितों ने वृद्धा का शव गांव में स्कूल के पास स्थित पथवारी देवी मंदिर के बरामदे में फेंक दिया। पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    62 वर्षीय ऊषा देवी पत्नी राजपाल सिंह बुधवार शाम पड़ोसी के घर आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं। वहां से घर पहुंचने के बाद रात करीब 10 बजे मोबाइल पर बात करते हुए ऊषा घर से बाहर निकल गई थीं। देर रात तक वृद्धा के वापस घर न आने पर स्वजन ने उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान गांव में स्थित पथवारी देवी मंदिर परिसर में बने बरामदे में वृद्धा का शव मिला। वृद्धा के गले पर चोट के निशान थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। ऊषा के तीन पुत्र दानवीर, देवेंद्र और राहुल हैं। ऊषा तीनों पुत्रों के साथ एक ही मकान में रहती थीं। थाने पर देवेंद्र ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

    वृद्धा के पति की भी हुई थी हत्या

    ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले वर्ष 2005 में ऊषा देवी के पति राजपाल सिंह की भी रंजिशन हत्या की गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि पड़ोसी गांव के लोगों ने राजपाल की हत्या की थी। हालांकि अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

    इन्होंने कहा...

    प्रारंभिक जांच में महिला की गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। महिला के गले पर चोट के निशान मौजूद हैं। अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का राजफाश कर दिया जाएगा।

    - नीरज मलिक, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली देहात