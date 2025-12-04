Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनएच-34 पर हादसे रोकने के लिए की यह पहल... अब लगने लगा जाम, वाहनों का भी बढ़ गया भार

    By Ravindra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    सिकंदराबाद में एनएच-34 के चार नंबर कट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए पुलिस ने सीमेंटेड ब्लॉक लगाकर रास्ता बंद किया। इससे ओरिएंट वेल अंडरपास पर जाम लगना शु ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सिकंदराबाद में एनएच-34 के चार नंबर कट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए पुलिस ने सीमेंटेड ब्लॉक लगाकर रास्ता बंद किया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जागरण, सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। औद्योगिक क्षेत्र के एनएच-34 पर स्थित चार नंबर कट पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस ने अस्थायी रूप से सीमेंटेड ब्लाक से बंद करा दिया है। हालांकि इससे ओरिएंट वेल हाइवे अंडरपास पर कमर्शियल वाहनों की लंबी कतार लगने से भीषण जाम लगना शुरू हो गया है। दूसरी ओर सर्विस रोड पर लोडर ट्रकों के खड़े होने से पूरे सर्विस रोड पर जहां-तहां लोडर वाहन खड़े होने से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औद्योगिक क्षेत्र के चार नंबर कट पर कोई फ्लावर में होने के चलते आए दिन फैक्ट्री कर्मियों के अलावा राहगीर वाहनों दुर्घटनाओं में शिकार होकर जान गंवा रहे हैं। आए दिन लोगों की जान जान से रोकने के लिए पुलिस की ओर से उक्त चार नंबर कट पर सीमेंट से बने ब्लाक अस्थाई रूप से रखवा दिए गए हैं ताकि लोग दुर्घटनाओं के शिकार नहीं हो सके वहीं दूसरी ओर चार नंबर कट को बंद किए जाने के बाद हाईवे स्थित ओरियंट बेल फैक्ट्री के पास बने फ्लावर अंडरपास संकरा होने के चलते वाहनों का कमर्शियल वाहनों के साथ दूसरे वाहनों का भार बढ़ गया है। ऐसे में वहां आए दिन वाहनों की लगने से भीषण जाम लग रहा है लोगों को जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    कई बार वाहन चालक आपस में नोकझोंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर हाईवे किनारे सर्विस रोड पर फैक्ट्री के बाहर लीडर वहां जहां कहां खड़े रहते हैं। इसके चलते हादसा लोग लोगों में हादसों के हादसे होते रहते हैं इस और नहीं की ओर के और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंडरपास संकरा होने के चलते भारी वाहनों के मुद्दे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वाहनों की लंबी लाइन लग रही है। सीओ यातायात पूर्णिमा सिंह ने बताया कि अधिकारियों के साथ वार्ता की जाएगी और समस्या का समाधान कर जाएगा।