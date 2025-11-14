Language
    ममता हुई शर्मसार... कूड़े के ढेर में पड़ी मिली नवजात, मजदूर दंपती अपनाने को तैयार

    By Anuj Solnki Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    खुर्जा में एक नवजात बच्ची कूड़े के ढेर में मिली। गब्बर और साबरा नामक एक मजदूर दंपती ने बच्ची को रोते हुए सुना और उसे बचाया। उन्होंने बच्ची को डॉक्टर को दिखाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बाल कल्याण समिति को सौंपा गया। रिहाना नामक एक महिला ने बच्ची को गोद लेने की इच्छा जताई है।

    खुर्जा के मोहल्ला बारादरी पंजाबीयान में रिहाना की गोद में नवजात बच्ची। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। ममता को शर्मसार करते हुए एक मां ने एक नवजात बच्ची को पानी की टंकी के निकट कूड़े के ढेर में फेंक दिया। मजदूरी करने जाते समय एक दंपती ने बच्ची के रोने की आवाज सुनीं तो वह उसे उठाकर अपने घर ले गए और चिकित्सक से उपचार दिलाते हुए पुलिस को जानकारी दी। उधर, पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल भेज दिया है।

    क्षेत्र के मुहल्ला बारादरी पंजाबियान निवासी गब्बर अपनी पत्नी साबरा के साथ शुक्रवार सुबह को पाटरी में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। जब वे मुहल्ला स्थित पानी की टंकी के निकट पहुंचे तो उन्हें एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जिस पर वे टंकी के निकट पहुंचे, जहां उन्हें कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची पड़ी मिली। मामले की जानकारी होने पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। दंपती ने बच्ची को कूड़े के ढेर से उठाया और उसके बाद सबसे पहले उसे चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे व उसके स्वास्थ्य की जांच कराई।

    चिकित्सक ने बच्ची के स्वास्थ्य की जांच की जो सामान्य थी। चिकित्सक को दिखाने के बाद दंपती बच्ची को अपनी रिश्तेदार रिहाना के घर ले गए। रिहाना ने बताया कि उनक कोई संतान नहीं है। जिस पर उन्होंने बच्ची को देखरेख शुरू कर दी। साथ ही वे उसे पालना चाहती हैं। बच्ची के लिए जो भी प्रक्रिया होगी, वे उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। कूड़े में बच्ची मिलने की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची व बच्ची को बुलंदशहर के जिला अस्पताल पहुंचाया।

    पुलिस ने बताया कि बच्ची को बाल कल्याण समिति के सिपुर्द किया जाएगा। समिति की अनुमति के बाद ही बच्ची को कोई लालन-पालन के लिए ले सकता है। सीओ पूर्णिमा सिंह ने बताया कि नवजात बच्ची के कूड़े में पड़े होने की जानकारी हुई, तो पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया और बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है।