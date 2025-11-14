ममता हुई शर्मसार... कूड़े के ढेर में पड़ी मिली नवजात, मजदूर दंपती अपनाने को तैयार

संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। ममता को शर्मसार करते हुए एक मां ने एक नवजात बच्ची को पानी की टंकी के निकट कूड़े के ढेर में फेंक दिया। मजदूरी करने जाते समय एक दंपती ने बच्ची के रोने की आवाज सुनीं तो वह उसे उठाकर अपने घर ले गए और चिकित्सक से उपचार दिलाते हुए पुलिस को जानकारी दी। उधर, पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्षेत्र के मुहल्ला बारादरी पंजाबियान निवासी गब्बर अपनी पत्नी साबरा के साथ शुक्रवार सुबह को पाटरी में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। जब वे मुहल्ला स्थित पानी की टंकी के निकट पहुंचे तो उन्हें एक नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जिस पर वे टंकी के निकट पहुंचे, जहां उन्हें कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची पड़ी मिली। मामले की जानकारी होने पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। दंपती ने बच्ची को कूड़े के ढेर से उठाया और उसके बाद सबसे पहले उसे चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे व उसके स्वास्थ्य की जांच कराई।

चिकित्सक ने बच्ची के स्वास्थ्य की जांच की जो सामान्य थी। चिकित्सक को दिखाने के बाद दंपती बच्ची को अपनी रिश्तेदार रिहाना के घर ले गए। रिहाना ने बताया कि उनक कोई संतान नहीं है। जिस पर उन्होंने बच्ची को देखरेख शुरू कर दी। साथ ही वे उसे पालना चाहती हैं। बच्ची के लिए जो भी प्रक्रिया होगी, वे उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। कूड़े में बच्ची मिलने की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची व बच्ची को बुलंदशहर के जिला अस्पताल पहुंचाया।