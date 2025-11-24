Bulandshahr News: चोला रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, सांसद ने दिखाई हरी झंडी

संवाद सूत्र, जागरण ककोड़ (बुलंदशहर)। रविवार की देर शाम चोला रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन को गौतमबुद्धनगर लोकसभा क्षेत्र सांसद डॉ. महेश शर्मा व विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गंतव्य की ओर रवाना किया।

ट्रेन स्टाफ को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और लड्डू वितरित किये गए। सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि ट्रेन ट्रैकों का पूरे देश में जाल बिछ रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बहुत-बहुत बधाई। आगामी दिनों में चोला रेलवे स्टेशन बड़ा जंक्शन बनेगा। जिसे जेवर एयरपोर्ट से सीधा जोड़ा जा रहा है।