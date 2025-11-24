Bulandshahr News: चोला रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, सांसद ने दिखाई हरी झंडी
बुलंदशहर के चोला रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। सांसद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस सुविधा से चोला और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दिल्ली और अन्य शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार और यात्रा आसान हो जाएगी।
संवाद सूत्र, जागरण ककोड़ (बुलंदशहर)। रविवार की देर शाम चोला रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन को गौतमबुद्धनगर लोकसभा क्षेत्र सांसद डॉ. महेश शर्मा व विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर गंतव्य की ओर रवाना किया।
ट्रेन स्टाफ को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और लड्डू वितरित किये गए। सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि ट्रेन ट्रैकों का पूरे देश में जाल बिछ रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बहुत-बहुत बधाई। आगामी दिनों में चोला रेलवे स्टेशन बड़ा जंक्शन बनेगा। जिसे जेवर एयरपोर्ट से सीधा जोड़ा जा रहा है।
विधायक ने कहा कि चोला स्टेशन पर ट्रेन का समय सुबह 8: 45। जबकि शाम 6:30 रहेगा। ट्रेन संख्या 15483 महानंदा एक्सप्रेस सुबह दिल्ली से अल्लीपुर पश्चिम बंगाल तक जायेगी। दूसरी ट्रेन संख्या 15484 अल्लीपुर से दिल्ली जायेगी। मौके पर जिलाध्यक्ष विकास चौहान, ललित भाटी, कालू ठाकुर, स्टेशन मास्टर हनुमान मीना, विकास प्रधान, होरीलाल, जीआरपी इस्पेक्टर संदीप तौमर, विपन कुमार, आरपीएफ इस्पेक्टर नन्द लाल मीना मौजूद रहे।
