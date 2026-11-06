लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर भट्टा मालिक सहित परिवार के 3 सदस्यों को जान से मारने की धमकी

संवाद सहयोगी, खुर्जा (बुलंदशहर)। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर भट्टा स्वामी और उनके बड़े भाई व पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके बाद परिवार के सदस्य दहशत में हैं। उन्होंने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

क्षेत्र के मुहल्ला न्यूशिवपुरी निवासी चौधरी कल्याण सिंह ने बताया कि वह ईंट भट्टा का संचालन करते हैं। शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया और नाम लेते हुए उनके साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही उनके प्रतिष्ठान पर भी आने की बात कही गई।