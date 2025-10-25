उधार दिए गए 32 सौ रुपये न मिले तो पहले शराब पिलाई... फिर ईंट से हमलाकर उतार दिया मौत के घाट

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में 18 अक्टूबर की रात हुई गौतमबुद्धनगर जनपद निवासी नेत्रपाल उर्फ पाली की हत्या का पुलिस ने राजफाश कर दिया। उधारी के 3200 रुपये न देने पर नेत्रपाल की सिर पर ईंट से प्रहार कर हत्या की गई। हत्या से पहले हत्यारोपित ने उसके साथ शराब पी थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद कर ली है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि 20 अक्टूबर को गौतमबुद्धनगर के जेवर क्षेत्र के गांव दयौरार निवासी हुकुम सिंह पुत्र नेम सिंह ने खुर्जा नगर कोतवाली में अपने बेटे नेत्रपाल की हत्या की मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अज्ञात हत्यारोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच कर हत्यारोपित को चिंहित किया और पुराने जीटी रोड से गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गए आरोपित की पहचान रविंद्र पुत्र नानकचंद निवासी गांव अमरगढ़ (जहांगीराबाद) हाल निवासी गांव टैना गोसपुर थाना खुर्जा नगर के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने नेत्रपाल की हत्या करना स्वीकार की और घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद कराई। उन्होंने बताया कि हत्यारोपित और मृतक नेत्रपाल उर्फ पाली अक्सर साथ बैठकर शराब पीते थे। उसने नेत्रपाल को 3200 रुपये उधार दे रखे थे। अब रुपये वापस मांगने पर नेत्रपाल अभद्र व्यवहार करता था और रुपये वापस करने से इंकार करता था। 18 अक्तूबर की रात को हत्यारोपित रविंद्र और नेत्रपाल ने एक साथ बैठकर शराब पी और उसी दौरान आरोपी रविंद्र ने नेत्रपाल से रुपये मांगे। नेत्रपाल ने रुपये वापस करने से इंकार करते हुए अभद्रता की। इस पर आरोपित रविंद्र ने ईंट उठाकर नेत्रपाल के सिर में मार दी। सिर में ईट लगने से नेत्रपाल की मौत हो गई। पूछताछ के बाद रविंद्र का चालान कर दिया है।