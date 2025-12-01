Language
    जमीन जिहाद का आरोप लगा लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, हड़कंप मचा तो पहुंची पुलिस, फिर…

    By Vishal Dixit Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    बुलंदशहर के खुर्जा में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया। हनुमानटीला और छोटी होली मुहल्ले में गैर समुदाय के व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने पर स्थानीय लोग नाराज हो गए। लोगों ने जमीन जिहाद का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और मकान खरीदने वाले व्यक्ति के मकान वापस करने पर सहमति बनी।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा में मकान बिकाऊ के लगे पोस्टरों से हड़कंप मच गया। रविवार को नगर के हनुमानटीला व छोटी होली मुहल्ले में गैर समुदाय के व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने पर स्थानीय लोग नाराज हो गए।

    मुहल्ले के कई घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए। लोगों ने जमीन जिहाद का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने पर एसडीएम व सीओ ने मौके पर पहुंचकर मामले के समाधान का आश्वासन दिया।

    नगर के हनुमान टीला स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के निकट एक युवक ने अपना मकान एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया। जब यह बात रविवार सुबह स्थानीय लोगों को पता चली, तो उन्हें नागवार गुजरी। रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की, जिसके बाद हाथों में जमीन जिहाद की तख्ती लेकर चौक पर नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

    वहीं, अपने-अपने मकानों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। मुहल्ले के लोगों को आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने कमीशन के लालच में दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मुहल्ले में बसा कर अच्छा नहीं किया है। इस मुद्दे पर अगर अनशन भी करना पड़े तो किया जाएगा, लेकिन दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मुहल्ले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    हंगामे की सूचना पाकर एसडीएम प्रतीक्षा पांडे व सीओ शोभित कुमार मयफोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। लोगों को किसी तरह से समझाकर शांत कराया और मकानों के बाहर लगे पोस्टरों को हटवाया।

    एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि मकान खरीदने वाले गैर समुदाय के व्यक्ति से बातचीत हो गई है। वह मकान को वापस करने या किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए भी तैयार हो गया है। जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति दी है। किसी को भी माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा।

    विरोध करने वालों में कृष्णा पुजारी, हर्षित अग्रवाल, मोनू शर्मा, पवित्र शर्मा, लकी शर्मा, नीतीश, आदित्य शर्मा, शैलेश शर्मा, आशु तायल, लाला शर्मा, सचिन अग्रवाल मौजूद रहे।