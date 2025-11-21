Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुलंदशहर में ड्यूटी के दौरान सोते हुए पकड़े जाने पर सुरक्षा कर्मी भड़के, जेई को पीटा

    By Bhupendra Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:50 AM (IST)

    बुलंदशहर के जहांगीराबाद में ड्यूटी पर सोते पकड़े जाने पर सुरक्षाकर्मियों ने जेई के साथ मारपीट की। जेई ने कमरे में छिपकर जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेई ने सुरक्षाकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी। सुरक्षाकर्मियों ने जेई को जान से मारने की धमकी भी दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण बुलन्दशहर। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर सोते हुए पकड़े जाने पर सुरक्षा कर्मियों ने जेई के साथ मारपीट की। जेई ने खुद को कमरे में बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस ने जेई की तहरीर पर दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना क्षेत्र स्थित 220 केवी चांदोक विद्युत केंद्र पर तैनात जेई सुधीर कुमार शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि विद्युत उपकेंद्र की सुरक्षा हेतु दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। दोनों सुरक्षाकर्मी लगातार ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे थे और निरीक्षण में बगैर वर्दी के पकड़े गए थे।

    जिसके बाद उन्हें चेतावनी भी दी गई थी और मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 24 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे जेई सुधीर कुमार शर्मा ने औचक निरीक्षण किया तो दोनों सुरक्षाकर्मी अंदर से रूम लॉक करके सो रहे थे। गेट खटखटाया तो सुरक्षा कर्मी भड़क गए और जेई के साथ मारपीट शुरू कर दी।

    जेई किसी तरह से भाग कर कमरे में घुस गए और अंदर से कमरा बंद कर लिया। आरोपितों ने घास काटने वाली तलवार लेकर गेट के बाहर खड़े होकर बहुत देर तक गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- बुलंदशहर में कैंटर, मिनी बस और कार की भीषण टक्कर, रिटायर्ड जवान की मौत, 10 घायल