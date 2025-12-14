बुलंदशहर से पुरानी दिल्ली जाने वाली ट्रेनें प्रभावित, कब से शुरू होगा नियमित संचालन?

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। गाजियाबाद और शाहदरा के बीच में रेलवे लाइन पर मरम्मत कार्य के चलते ट्रेनें पुरानी दिल्ली नहीं जा रही रही हैं। जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सोमवार से ट्रेनें पुरानी दिल्ली जाने लगेंगी।

खुर्जा जंक्शन स्टेशन से प्रतिदिन काफी संख्या में यात्री दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं। सुबह के समय केजीआर, एचएडी, टीएडी, महानंदा स्पेशल आदि ट्रेनों के जरिए दैनिक यात्री अपना सफर पूरा करते हैं। रविवार को गाजियाबाद और शाहदरा के बीच रेलवे लाइन पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। जिसके चलते यह ट्रेनें रविवार को गाजियाबाद तक ही गईं।

ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खुर्जा निवासी सुबोध ने बताया कि रविवार को वह दिल्ली कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली जाने वाली ट्रेनें केवल गाजियाबाद तक ही जा रहीं थीं। इसके लिए खुर्जा जंक्शन पर ही घोषणा कर दी गई। ऐसे में मजबूरी में सुबह साढ़े दस बजे जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से गाजियाबाद तक गए। इसके बाद गाजियाबाद से बस के माध्यम से दिल्ली पहुंचे। जिस कारण परेशानी हुई।