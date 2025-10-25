एयरपोर्ट की जमीन पर भी अवैध निर्माण...मामला संज्ञान में आया तो प्रशासन अलर्ट मोड पर... 112 पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता जेवर (बुलंदशहर): नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए अधिगृहीत जेवर के छह गांवों में 1181.27 हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जेवर व रबूपुरा कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

पुलिस ने जेवर के रन्हेरा और रबूपुरा के नगला हुकुम सिंह में अवैध निर्माण करने वाले 112 लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण सहित बीएनएस की उचित धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए हैं। क्षेत्रीय लेखपालों की जांच के बाद शिकायत का संज्ञान लेकर उपजिलाधिकारी जेवर ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस व प्रशासन की टीमों को तुरंत निर्माण कार्य बंद कराने के आदेश दिए थे। पुलिस मुकदमे पंजीकृत करने के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, ताकि आगे कोई अवैध निर्माण न कर सके। एयरपोर्ट के स्टेज दो के फेज एक में जेवर के रन्हेरा, कुरैब, करौली बांगर, दयानतपुर, वीरमपुर व मुढरह सहित छह गांव की 1181.273 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण के बाद ज्यादातर किसानों के बैंक खातों में प्रतिकर की धनराशि भेज दी गई है। इसी चरण में करौली बांगर, रन्हेरा, कुरैब गांव का विस्थापन होना है। इन गांव के कुछ किसानों के मकानों का सर्वे और मूल्यांकन होने के बाद उनका भी प्रतिकर किसानों को दिया जा रहा है। कुछ किसान प्रतिकर की धनराशि से गांव में दूसरी जगह दोबारा से मकानों का दोगुना मुआवजा और विस्थापन टाउनशिप में प्लाट के लालच में अवैध निर्माण कर रहे हैं। इसकी वजह से एयरपोर्ट परियोजना लागत राशि बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है।