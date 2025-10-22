Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bulandshahr: बहन से प्रेम संबंध के शक में तहेरे भाइयों ने चाकू से गोदकर युवक को मौत के घाट उतारा

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:05 AM (IST)

    Bulandshahr News: बुलंदशहर में एक युवक की एक युवती के तहेरे भाइयों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण प्रेम संबंध का शक बताया जा रहा है। आरोपितों की तलाश जारी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है क‍ि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    तहेरे भाइयों ने चाकू से गोदकर युवक को मौत के घाट उतारा 

    संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में मंगलवार को युवक की चाकू से युवक के पेट, सीने और पीठ पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्वजन ने गांव की एक युवती से प्रेम संबंध होने के शक में उसके दो तहेरे भाइयों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। अभी तहरीर नहीं दी गई है।
    गांव निवासी मोहम्मद रईस ने बताया कि उनका 25 वर्षीय पुत्र इमरान पाटरी इकाइयों में सामान ढोने के लिए मालवाहक वाहन चलाता था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे उसके पास किसी का फोन आया, तो वह घर से बाहर जाने लगा।
    स्वजन के पूछने पर उसने बताया कि वह रजवाहे पर मछली पकड़ने जा रहा है। वह घर से करीब 500 मीटर दूर मुख्य मार्ग पर पहुंचा। कुछ ही देर बाद इमरान का फोन आया कि पड़ोसियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया है। स्वजन घटना स्थल पर पहुंचे और घायल को जटिया अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
    पिता ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाली एक युवती सोमवार को घर से कहीं चली गई थी। युवती के दो तहेरे भाइयों को उनके बेटे पर शक था। आरोप है कि इसके चलते ही आरोपितों ने इमरान को बुलाया था। जिसके बाद युवती के दो तहेरे भाइयों ने उनके बेटे पर हमला किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 
    एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। युवक का अपने समुदाय की युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी कराना चाहते थे। युवती पक्ष द्वारा युवक को बातचीत के लिए बुलाया था। युवक की हत्या में दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
    छह भाइयों में तीसरे नंबर का था इमरान
    गांव निवासी रईस रिक्शा चलाते हैं। उनके छह पुत्र हैं। जिसमें बड़ा पुत्र मुजीब, मोहसिन, तीसरे नंबर का इमरान, उससे छोटा फरमान, रिजवान व रिहान हैं। इमरान की अभी शादी नहीं हुई थी। स्वजन के अनुसार इमरान का रिश्ता तय हो गया था। आगामी ईद के बाद उसका निकाह होना था।



    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें