हार्ट अटैक के मरीजों को लगेगा 40 हजार रुपये का इंजेक्शन, यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदलेगी व्यवस्था

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। हार्ट अटैक के बढ़ते मामले को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। अब जिला अस्पताल आने वाले हार्ट अटैक के मरीजों को प्राथमिक उपचार के तौर पर 40 हजार रुपये का इंजेक्शन लगेगा। इस इंजेक्शन के लगने के मरीज को तुरंत राहत मिलेगी। इसके बाद मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाएगा। अभी तक इमरजेंसी पहुंचते ही मरीज को रेफर कर दिया जाता है।

चिकित्सकों का कहना है कि हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अटैक पड़ते ही मरीज को लेकर स्वजन तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचते हैं। अधिकांश मरीज जिला अस्पताल पहुंचते हैं। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचते ही स्टाफ बता देता है कि कार्डियोलाजिस्ट नहीं है। कार्डियोलाजिस्ट न होने के चलते यहां मरीज के उपचार के लिए दवा आदि भी उपलब्ध नहीं रहती है।

अब सरकार ने हार्ट अटैक के मरीजों की जान बचाने के लिए जिला अस्पताल में एनोक्सापारिन इंजेक्शन लगाने की सुविधा शुरू करने तैयारी कर दी है। एनेक्सापारिन इंजेक्शन की कीमत लगभग 40 हजार रुपये है। जिला सर्विलांस अधिकारी डा. रमित सिंह ने बताया कि एनोक्सापारिन इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की हालत लगभग आधा घंटे के लिए नियंत्रण में आ जाती है।

इस अवधि में मरीज को हायर सेंटर ले जाया जा सकेगा। इंजेक्शन लगवाने के लिए जिला अस्पताल में विशेष आपातकालीन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपात कालीन केंद्र पर हार्टअटैक के मरीजों को एनोक्सापारिन का इंजेक्शन निशुल्क लगेगा। जिला अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि इमरजेंसी में रोजाना एक-दो हार्ट अटैक के मरीज पहुंचते हैं, जिन्हें फोरन मेडिकल कालेज या हायर सेंटर के लिए रेफर दिया जाता है, लेकिन अब हार्ट अटैक के मरीजों को प्राथमिक उपचार मिलेगा।