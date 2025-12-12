बुलंदशहर में हामिदपुर-सिकंदराबाद-कुचेसर मार्ग का होगा चौड़ीकरण, शासन से 6818.90 लाख रुपये मंजूर

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। विधायक लक्ष्मीराज ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हामिदपुर-सिकंदराबाद-कुचेसर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6818.90 लाख की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

इस परियोजना के तहत 17.600 किमी लंबाई के मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जिसमें पांच वर्षीय अनुरक्षण भी शामिल है। विधायक ने कहा कि यह स्वीकृति क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे स्थानीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन सुगम होगा।

उक्त परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1363.78 लाख का बजट आवंटित किया गया है। कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।