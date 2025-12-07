महिला आजमीने हज के लिए चयन हुआ है तो 15 तक जमा कर दें धनराशि...हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

Language
    By Prashant Gaud Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    Hero Image

    हज यात्रा 2026 के लिए महरम श्रेणी में चयनित महिला आजमीने हज के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है। (प्रतीकात्मक फोटो) 

    जागरण संवाददाता बुलंदशहर। हज यात्रा-2026 के लिए महरम श्रेणी में चयनित महिला आजमीने हज के लिए हज कमेटी आफ इंडिया द्वारा सर्कुलर नंबर-22 जारी कर प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि जमा करने का अवसर दिया गया है। यह धनराशि 15 दिसंबर तक जमा करनी होगी।

    जिला हज प्रशिक्षण एवं टीकाकरण केंद्र के प्रभारी हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी ने जानकारी दी कि जिन महिलाओं के महरम (पति) का चयन हज यात्रा-2026 के लिए हुआ है, लेकिन पासपोर्ट समय पर न मिलने या अन्य कारणों से उनका चयन नहीं हो सका, उनके लिए हज कमेटी ने आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। इस श्रेणी में 500 सीटों के लिए 957 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 881 आवेदन पात्र पाए गए। लाटरी (कुर्रा) द्वारा निर्धारित सीटों पर 71 महिला आजमीने-हज का चयन किया गया है।

    इन महिलाओं को दो लाख 70 हजार 300 रुपये की धनराशि एसबीआइ या यूनियन बैंक आफ इंडिया के खाते में हज कमेटी की निर्धारित पेय स्लिप पर 15 दिसंबर तक जमा करनी होगी। यह धनराशि कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर आनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआइ के माध्यम से भी जमा की जा सकती है।

    इसके बाद, हज आवेदन फार्म, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, पे-स्लिप, मेडिकल फिटनेस प्रमाण एवं अन्य दस्तावेज 20 दिसंबर तक रजिस्टर्ड डाक से भेजने होंगे। अधिक जानकारी के लिए हज हेल्प लाइन नंबर 9412503151, 9219123333 पर संपर्क किया जा सकता है।