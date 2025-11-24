चढ़त से पहले दूल्हे ने रख दी ऐसी डिमांड कि दुल्हन ने किया शादी से इन्कार...बिना दुल्हन वापस लौटी बरात
स्याना में एक शादी में दूल्हे द्वारा अतिरिक्त दहेज मांगने पर विवाद हो गया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हंगामा हुआ। पुलिस के आने पर आपसी समझौते के बाद दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष को शादी का खर्च, साढ़े छह लाख रुपये देकर बारात वापस ले गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सूत्र, जागरण, स्याना (बुलंदशहर)। नगर के एक फार्म हाउस में आयोजित शादी के दौरान उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया, जब दूल्हे ने चढ़त शुरू होने से पहले अतिरिक्त दहेज में कार की धनराशि मांग ली। इस पर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच तकरार हुई। दुल्हन तक मामला पहुंचा तो उसने शादी से इन्कार कर दिया। देररात तक दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद दोनों पक्षों के आपसी समझौते के बाद बिना दुल्हन के ही बरात वापस लौट गई।
शनिवार रात थाना औरंगाबाद क्षेत्र के ग्राम बादशाहपुर पसौली निवासी दूल्हा बरात लेकर नगर के बुगरासी मार्ग स्थित राज फार्म हाउस पहुंचा था। वहीं कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिगराऊ निवासी दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारात का जोरदार स्वागत किया। बरातियों ने खानपान के बाद अन्य रस्मों की तैयारी चल रही थी। उसी दौरान दूल्हा अतिरिक्त दहेज में कार की धनराशि की मांग करने लगा। जिसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ।
दुल्हन पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग का विरोध करते हुए शादी करने से साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद देर रात्रि दोनों पक्षों में समझौता होने पर दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष की शादी में खर्च हुई साढ़े छह लाख रुपये देकर बिना दुल्हन के ही बरात वापस लेकर लौट गया। कोतवाली प्रभारी यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
