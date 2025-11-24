छत पर कपड़ा सुखा रही किशोरी पर बंदरों के झुंड ने किया हमला, गिरने से हुई मैत

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। घर की छत पर कपड़ा सुखा रही किशोरी पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। घबराई किशोरी बचने के प्रयास में छत से गिर गई और उसकी मौत हो गई। किराना की दुकान करने वाले राकेश मित्तल की 15 वर्षीय भतीजी चित्रा रविवार दोपहर तीसरी मंजिल पर कपड़े सुखा रही थी।

बंदरों के झुंड ने किया हमला तभी बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। घबराकर वह लगभग 30 फीट ऊंची छत से नीचे सड़क पर आ गिरी। गंभीर हालत में स्वजन उसे अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।