छत पर कपड़ा सुखा रही किशोरी पर बंदरों के झुंड ने किया हमला, गिरने से हुई मैत
घर की छत पर कपड़ा सुखा रही 15 वर्षीय चित्रा पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। बचने के प्रयास में वह तीसरी मंजिल से गिर गई और उसकी मौत हो गई। चित्रा किराना व्यवसायी राकेश मित्तल की भतीजी थी।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। घर की छत पर कपड़ा सुखा रही किशोरी पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। घबराई किशोरी बचने के प्रयास में छत से गिर गई और उसकी मौत हो गई। किराना की दुकान करने वाले राकेश मित्तल की 15 वर्षीय भतीजी चित्रा रविवार दोपहर तीसरी मंजिल पर कपड़े सुखा रही थी।
बंदरों के झुंड ने किया हमला
तभी बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। घबराकर वह लगभग 30 फीट ऊंची छत से नीचे सड़क पर आ गिरी। गंभीर हालत में स्वजन उसे अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
बुलंदशहर पहुंचते ही चिकित्सकों ने चित्रा को मृत घोषित कर दिया। चित्रा कक्षा नौ की छात्रा थी। उसके पिता गिरीश मित्तल की पांच वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
