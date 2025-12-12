बुलंदशहर में गैंग्स्टर सद्दाम गिरफ्तार, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद
बुलंदशहर पुलिस ने गैंगस्टर सद्दाम को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए। सद्दाम, जो इश्ते गिरोह का सदस्य है, खेतों से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पुलिस ने गैंग्स्टर सद्दाम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपित सद्दाम खेतों से ट्यूबवेल की मोटर, तार और ट्यूबवेल के कमरों से गाटर व पटरी चोरी करता है जो इश्ते गिरोह का सदस्य भी है।
कोतवाल शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपित सद्दाम निवासी सुल्तानपुर, थाना हापुड़ देहात है। सद्दाम पर 27 अक्टूबर 2025 को गैंग्स्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। वह काफी समय से इश्ते गिरोह में सक्रिय है।
इस गिरोह के चार सदस्यों पर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। गुरुवार रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सैदपुर रोड पर स्थित अंडरपास के पास से सद्दाम को गिरफ्तार किया है। कोतवाल ने बताया कि सद्दाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका चालान किया गया है।
