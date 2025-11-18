28 वर्षों से फरार चल रहा था दस हजारी गैंग्स्टर, दोस्त से मिलने आया था...पुलिस की गिरफ्त में आ गया
औरंगाबाद पुलिस ने 28 वर्षों से फरार चल रहे दस हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने पवसरा मार्ग से आरोपी को धर दबोचा। आरोपी जितेंद्र पुत्र राजवीर सिंह चूहड़पुर का निवासी है और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसएसपी ने उस पर इनाम घोषित किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। थाना पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर 28 साल से फरार चल रहे दस हजार के इनामी गैंग्स्टर आरोपित को पवसरा मार्ग से गिरफ्तार कर लिया।
औरंगाबाद थाना प्रभारी रामनारायण सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव चूहडपुर निवासी गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध 1997 से फरार चल रहा आरोपित औरंगाबाद-पवसरा मार्ग पर खड़ा होकर अपने साथी का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपित को गिरफ्तार करके थाने ले गए।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार गैंगस्टर की पहचान जितेंद्र पुत्र राजवीर सिंह निवासी चूहडपुर के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह गांव खानौदा निवासी अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। पुलिस ने बताया कि एसएसपी ने आरोपित पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एएसपी रिज़ुल कुमार ने बताया कि आरोपित पर बुलंदशहर और गौतमबुद्धनगर जिले में सात आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।