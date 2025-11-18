28 वर्षों से फरार चल रहा था दस हजारी गैंग्स्टर, दोस्त से मिलने आया था...पुलिस की गिरफ्त में आ गया

संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। थाना पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर 28 साल से फरार चल रहे दस हजार के इनामी गैंग्स्टर आरोपित को पवसरा मार्ग से गिरफ्तार कर लिया।

औरंगाबाद थाना प्रभारी रामनारायण सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव चूहडपुर निवासी गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध 1997 से फरार चल रहा आरोपित औरंगाबाद-पवसरा मार्ग पर खड़ा होकर अपने साथी का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपित को गिरफ्तार करके थाने ले गए।