UP News : अलीगढ़-गाजियाबाद व बुलंदशहर-मेरठ का कनेक्टिविटी फोरलेन जल्द ही...यातायात होगा सुगम, विकास को मिलेगी गति

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अलीगढ़-गाजियाबाद एनएच-34 और बुलंदशहर-मेरठ एनएच- 335 को जोड़ने को कनेक्टिविटी फोरलेन बाइपास जल्द ही धरातल पर आकार लेना शुरू कर देगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वे को अंतिम रूप देने में जुटा है। नए साल में बाइपास धरातल पर आकार लेना शुरू कर देगा। शहर को जाम से राहत मिलने के साथ ही वाहनों को नई रफ्तार मिलेगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अलीगढ़-गाजियाबाद एनएच-34 और बुलंदशहर- मेरठ एनएच- 335 को जोड़ने को कनेक्टिविटी फोरलेन बाईपास प्रस्तावित है। प्रशासन दो साल पहले सदर तहसील के छह और सिकंदराबाद के एक गांव समेत सात गांव में 547 किसानों से 23.98 हेक्टेयर जमीन खरीद कर चिन्हीकरण कर चुका है। एनएचएआइ ने अब प्रस्तावित फोरलेन बाइपास को धरातल पर उतारने के लिए कदम बढ़ा दिया है।

एनएचएआइ ने थ्री-ए और थ्री-डी के तहत सर्वे प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही फाइनल सर्वे की प्रक्रिया भी एनएचएआइ द्वारा पूरी कर ली जाएगी। ऊपरी गंग नहर पर बनाए जाएंगे दो पुल कनेक्टिविटी बाइपास के बीच दो ऊपरी व निचली गंग नहर आ रही हैं। नहरें पार करने को दो पक्के पुल का निर्माण भी कराएगा।

फोरलेन बाइपास सदर तहसील के बुलंदशहर-मेरठ एनएच के कुड़बल से शुरू होकर छह गांव की धरा से निकल सिकंदराबाद के चंदेरू में अलीगढ़-गाजियाबाद एनएच पर जुड़ेगा। अभी मेरठ और दिल्ली की ओर से आने वाले यातायात को शहर के भूड़ चौराहा से होकर निकलना पड़ता है। जिससे भूड़ चौराहा पर हर समय जाम की स्थिति रहती है। मेरठ और दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात फोरलेन बाइपास से अपने गंतव्य के लिए निकलेगा। फोरलेन बाइपास से वाहनों चालकों को धन और समय के साथ जाम में भी फंसना नहीं पड़ेगा।