ट्रक से चोरी किया था फ्लिपकार्ट का 14.35 लाख का सामान...यूं खुला राज, साथी भी रहे वारदात में सहयोगी
खुर्जा देहात पुलिस ने फ्लिपकार्ट के ट्रक से सामान चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 14.35 लाख रुपये का सामान बरामद किया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपित चालक था और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस फरार साथियों की तलाश कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण खुर्जा (बुलंदशहर)। फ्लिपकार्ट का सामान ट्रक से चोरी करने वाले आरोपित को थाना खुर्जा देहात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से पुलिस द्वारा 14.35 लाख रुपये का सामान बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
सीओ पूर्णिमा सिंह ने बताया कि सोमवार रात को थाना खुर्जा देहात पुलिस सूचना के आधार पर सैमड़ा नहर पुल पर गांव नेमताबाद बिजलीपुर जाने वाले रास्ते पर पहुंच गईं। जहां से फ्लिपकार्ट का सामान चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस टीम ने पकड़ लिया। पूछताछ में अपना नाम दीपक निवासी गांव शहबाजपुर दौलत थाना खुर्जा देहात बताया। साथ ही उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शिकारपुर मार्ग स्थित उसके कमरे से विभिन्न कंपनियों के 34 मोबाइल, 46 जोड़ी जूते, दस जोड़ी लेडिज चप्पल व सैंडिल, 18 जोडी मिक्स कपड़े, 12 शर्ट, 26 जींस आदि सामान बरामद किया।
जिनकी लागत करीब 14,35, 650 रुपये है। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह फ्लिपकार्ट कंपनी में चलने वाले ट्रक पर चालक था। विगत नौ अक्टूबर को उसने द्वारका दिल्ली से कंपनी का माल ट्रक में लोड किया था और नोएडा के लिए निकला था। रास्ते में उसने अपने दोस्त अतुल व उसके दो साथियों के साथ मिलकर ट्रक में भरा सामान को चोरी करने की योजना बनाईं। योजना के अनुसार ट्रक में भरे सामान को उन्होंने गौतमबुद्धनगर के थाना फैज-1 क्षेत्र में अतुल की ट्रक में भर दिया था।
साथ ही ट्रक को वहीं छोड़कर सामान लेकर फरार हो गया था। इसके बाद चोरी का जो सामान उसके हिस्से में आया था। उसने उस सामान को शिकारपुर मार्ग स्थित अपने किराए के कमरे में रख दिया। वहीं अतुल अपने साथियों के साथ अपने हिस्से का सामान लेकर वहां से चला गया था। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सामान चोरी का मुकदमा थाना फैज-1 गौतमबुद्धनगर में दर्ज है। पकड़े गए आरोपित के फरार साथी अतुल निवासी अलीगढ़ व उसके दोनों साथियों की तलाश की जा रही है। साथ ही पकड़े गए आरोपित से वर्ष 2021 में कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस द्वारा लैपटाप भी बरामद किए गए थे।
