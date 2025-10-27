Language
    अर्से से मिल रही थी शिकायतें...चेकिंग की तो मिली नकली उर्वरक की खेप, नमूनाभर कर की यह कार्रवाई

    By Prashant Gaud Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:33 PM (IST)

    बुलंदशहर में जिला कृषि विभाग ने नकली उर्वरक की एक बड़ी खेप पकड़ी है। यह खेप सहारनपुर से अलीगढ़ जा रही थी। टीम ने 250 बैग नकली उर्वरक जब्त किए और वाहन को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    पकड़ी गई नकली उर्वरक की खेप को चेक करते कृषि विभाग के अधिकारी। सौ. कृषि विभाग

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला कृषि विभाग ने सोमवार को नकली उर्वरक (एमओपी) की खेप पकड़ी है। नकली उर्वरक कैंटर वाहन से सहारनपुर से अलीगढ़ पहुंचाई जा रही थी। नकली उर्वरक का नमूना भरा गया। साथ ही नकली उर्वरक के 250 बैगों सहित चालक-परिचालकों को कोतवाली नगर के सिपुर्द किया गया है। आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
    जिला कृषि अधिकारी आरके यादव ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि नकली उर्वरक की खेप जिले से होकर गैर जिले को पहुंचाई जा रही है। इस पर सोमवार को वे विभागीय टीम को साथ लेकर वलीपुरा नहर मोड के समीप पहुंचे। भूड़ चौराहे से नहर पुल की ओर से कैंटर वाहन आता दिखाई दिया। इस माल वाहक वाहन को रोककर चेक किया गया। इसमें आइपीएल ब्रांड के 50-50 किलोग्राम के 250 बैग रखे थे।

    कागजात चेक किए तो बिल बाउचर में बायो पोटाश लिखा था। प्रति बैग 180 रुपये दर से कुल 47,250 रुपये कीमत भी लिखी थी। जबकि बैग पर 1800 रुपये कीमत अंकित थी। इसके अनुसार 250 बैग की कीमत 4,72,500 होनी चाहिए थी। सहारनपुर की कलसी रोड स्थित मातृभूमि फर्म से अलीगढ़-गंगीरी की आर्यन खाद बीज भंडार को उर्वरक की खेप भेजी जा रही थी। पूछताछ में चालक-परिचालक ने बताया कि सहारनपुर से मेरठ तक कोई अन्य चालक परिचालक यह वाहन लेकर आए थे। मेरठ से इस वाहन को वह लेकर आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया संदिग्ध/ नकली उर्वरक प्रतीत होने पर इसका नमूना भरा गया। पूरी खेप एवं माल वाहन को चालक-परिचालक के साथ कोतवाली नगर भेजा गया। साथ ही आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।