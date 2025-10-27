अर्से से मिल रही थी शिकायतें...चेकिंग की तो मिली नकली उर्वरक की खेप, नमूनाभर कर की यह कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला कृषि विभाग ने सोमवार को नकली उर्वरक (एमओपी) की खेप पकड़ी है। नकली उर्वरक कैंटर वाहन से सहारनपुर से अलीगढ़ पहुंचाई जा रही थी। नकली उर्वरक का नमूना भरा गया। साथ ही नकली उर्वरक के 250 बैगों सहित चालक-परिचालकों को कोतवाली नगर के सिपुर्द किया गया है। आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जिला कृषि अधिकारी आरके यादव ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि नकली उर्वरक की खेप जिले से होकर गैर जिले को पहुंचाई जा रही है। इस पर सोमवार को वे विभागीय टीम को साथ लेकर वलीपुरा नहर मोड के समीप पहुंचे। भूड़ चौराहे से नहर पुल की ओर से कैंटर वाहन आता दिखाई दिया। इस माल वाहक वाहन को रोककर चेक किया गया। इसमें आइपीएल ब्रांड के 50-50 किलोग्राम के 250 बैग रखे थे।