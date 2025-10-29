फार्मेसी काउंसिल से सत्यापन के लिए सीएमओ आफिस आया प्रमाण-पत्र...जांच-पड़ताल हुई तो पता चला वह फर्जी था

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला महिला अस्पताल से फार्मेसी के एक छात्र को बिना प्रशिक्षण किए प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। मामले का पता तब चला जब फार्मेसी ने सत्यापन के लिए प्रमाण-पत्र को स्वास्थ्य विभाग भेजा और इसका कोई रिकार्ड नहीं मिला। प्रमाण-पत्र पर जिला अस्पताल के एक सर्जन के हस्ताक्षर हैं।

दरअसल, बी-फार्मा और डी-फार्मा करने वाले छात्र सरकारी अस्पतालों से इंटर्नशिप करते हैं। इसमें डी-फार्मा वाले छात्र छह माह और बी-फार्मा वाले डेढ़-डेढ़ माह की ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद संबंधित सीएचसी या जिला अस्पताल के अधीक्षक प्रमाण-पत्र जारी करते हैं। बाद में फार्मासिस्ट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जाता है। फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के पहले सत्यापन कराती है।

वर्ष-2024 में जिला अस्पताल से सिविल लाइंस निवासी रवि शर्मा को इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र दिया गया। रवि शर्मा ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में आवेदन किया। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ने प्रमाण-पत्र को सत्यापन के लिए भेजा। सीएमओ आफिस से अधिकारियों ने जिला अस्पताल से इसका रिकार्ड मांगा तो सत्यापन में रवि शर्मा का कोई रिकार्ड नहीं मिला। प्रमाण-पत्र पर जिला अस्पताल के एक सर्जन के हस्ताक्षर हैं।