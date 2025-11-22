फर्जी सीबीआई अधिकारी ने दी महिला को जेल भेजने की धमकी और हड़प लिए सात लाख...साइबर पुलिस कर रही जांच

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताकर महिला से सात लाख हड़प लिए गए। फर्जी अधिकारी ने महिला को मुंबई में ड्रग सप्लाई के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी व रुपये हड़पे। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय प्रीत विहार कालोनी निवासी निर्मल ने साइबर थाने पर दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया कि गत दिनों उनके वाट्सएप पर लगातार छह काल आईं। फोनकर्ता ने स्वयं को सीबीआइ अधिकारी बताया व कहा कि महिला के नाम से मुंबई में ड्रग सप्लाई की जा रही है और नरेश गोयल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

इतना ही नहीं, आरोपित के कब्जे से उसके अर्थात महिला के आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपित द्वारा उसके खाते में धनराशि भी भेजी गई है। आरोप है कि मुकदमे में मदद करने के नाम पर फर्जी सीबीआइ अधिकारी ने पीड़िता से सात लाख रुपये सरकारी खाते में जमा करने का झांसा दिया। इसके बाद महिला से सात लाख रुपये आइसीआइसीआई बैंक के एक खाते में ट्रांसफर कराए गए। बाद में पीड़िता द्वारा जांच करने पर उक्त बैंक खाता निजी होना सामने आया, जिसके बाद उसे ठगी होने का अहसास हुआ।