Trains Delay: दिल्ली-हावड़ा ट्रेक पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों लेट, लगातार जारी है ये सिलसिला

संवाद सहयोगी, खुर्जा (बुलंदशहर)। दिल्ली-हावड़ा ट्रेक पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को लेट चलने का सिलसिला लगाता जारी है। सोमवार को भी कई एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से जंक्शन पर पहुंची।



कटिहार से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस सोमवार को खुर्जा जंक्शन पर दो घंटे देरी से आई। पुरानी दिल्ली से चलकर टूंडला तक जाने वाली टीएडी पैसेंजर ट्रेन दो घंटे, कोलकाता से चलकर कालका जंक्शन जाने वाली हावड़ा कालका मेल दो घंटे, सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार तक जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस एक घंटा, लखनऊ से चलकर नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस एक घंटा देरी से आई। जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।