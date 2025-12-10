पुलिस ने की चीना व मुर्गा की घेराबंदी, जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से दोनों घायल...बरामद हुए तमंचे व कारतूस
बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चीना और मुर्गा नामक दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये दोनों गो-हत्यारे हैं और आवारा पशुओं को काटने की फिराक में थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पुलिस ने मोहाना गांव में आईटीआई कॉलेज के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक व पशु काटने के औजार बरामद किए हैं।
सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्रा ने बताया कि मंगलवार की रात मोहना गांव में पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं रुके तथा बाइक को तेजी से मोड़कर ईसेपुर गांव की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा कर घेराबंदी की गई तो बदमाशों ने खुद को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की।
पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गये, जिन्हें घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों की पहचान युनिस उर्फ चीना पुत्र मेहंदी हसन, निवासी ग्राम बड़ौदा सिहानी, थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़ हाल निवासी ग्राम लाड़लावास थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर व जावेद उर्फ एजाज उर्फ मुर्गा पुत्र इलियास निवासी बहेरिया, थाना फाफा मऊ, जिला इलाहाबाद हाल निवासी ताज बाग कॉलोनी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई।
घायल बदमाशों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक व पशु काटने के औजार बरामद हुए हैं। सीओ ने बताया कि बदमाश गो-हत्यारे हैं, जो आवारा पशुओं को काटने की तलाश में घूम रहे थे। गिरफ्तार बदमाश यूनिस पर हापुड़ व बुलंदशहर जिले के विभिन्न थानों पर आठ तथा जावेद पर जिले के विभिन्न थानों पर गो-हत्या व अन्य धाराओं में पांच मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा कायम कर एवं बरामदगी के संबंध में थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर चालान किया जाएगा।
