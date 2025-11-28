परिवार ने टीका लगवाने से किया था इनकार, 10 साल के बच्चे को हो गया डिप्थीरिया; खाना निगलते तक में दिक्कत

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। टीकाकरण का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। परिवार के दस वर्षीय बच्चे को डिप्थीरिया हो गया। बीमार होने पर हालत बिगड़ी तो गुरुवार को स्वजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां बच्चे को एडीएस (एंटी डिप्थीरम सीरम) लगाया गया। बच्चे को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है।

तमाम जागरूकता और टीकाकरण के बाद भी डिप्थीरिया के मामले सामने आ रहे हैं। अब बुलंदशहर निवासी दस वर्षीय की तबीयत बिगड़ी। कई दिनों तक बुखार और गले में दर्द की शिकायत होने के साथ सांस लेने और खाना निगलने में कठिनाई होने पर स्वजन उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने डिप्थीरिया की बीमारी के लक्षण बताए गए।

इसके बाद चिकित्सकों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया, क्योंकि एडीएस (एंटी डिप्थीरम सीरम) लगाने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ चाहिए था। बाल रोग विशेषज्ञ एडीएस नहीं आ रहे थे। सीएमओ के निर्देश पर बच्चे को सीरम लगाया गया। इसके बाद सीएमओ डा. सुनील कुमार दोहरे ने डिप्थीरिया होने का कारण जानने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने पता कि तो पता चला जब डिप्थीरिया का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो इस परिवार ने टीकाकरण का विरोध किया। परिवार टीकाकरण का विरोध नहीं करता तो टीका लग जाता और बच्चे को डिप्थीरिया नहीं होता। सीएमओ ने बताया कि डिप्थीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।