बुलंदशहर में 50 हजार का इनामी डकैत जुबैर एनकाउंटर में ढेर, एक सिपाही घायल

जागरण संवादादाता, बुलंदशहर। चेकिंग के दौरान शनिवार की देर रात कोतवाली देहात पुलिस और गुलावठी थाना पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसमें मेरठ जनपद निवासी 50 हजार रुपये का इनामी एक लुटेरा ढेर हो गया। अंधेरा का लाभ उठाकर लुटेरे का एक साथी फरार हो गया। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में 47 मुकदमे दर्ज हैं। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस कांबिंग कर रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम स्याना रोड जसनावली के पास वाहन की चेकिंग कर रही थी तभी एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिनको रूकने का इशारा किया गया, लेकिन वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बाइक को तेजी से मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने जिले के अन्य थानों को आरटीसैट द्वारा सूचित किया। पुलिस टीम बदमाशों का पीछा करते हुए सेल्टन बंबा रोड पर पहुंची। तभी सामने से थाना गुलावठी पुलिस भी आ गई।

बदमाश जुबैर की फाइल फोटो। पुलिस पर कर दी फायरिंग दोनों तरफ से बदमाश की घेराबंदी की गई तो पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम जवाबी फायरिंग की। इसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया व दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घायल बदमाश व पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया।

मुठभेड़ के दौरान गिरी बाइक। मरने वाले की पहचान जुबैर के रूप में हु ई मरने वाले बदमाश की पहचान 35 वर्षीय आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर पुत्र मुन्नेखान उर्फ घसीटा निवासी उमरगार्डन कालौनी थाना श्यामनगर लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ के रुप में हुई हैं। घटनास्थल से अवैध पिस्टल, जिंदा एवं खोखा कारतूस और बाइक बरामद हुई है।

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जुबैर उर्फ पीटर उर्फ आजाद ने अन्य साथियों के साथ मिलकर बीते माह दो नवंबर को थाना कोतवाली देहात में एक व्यक्ति से एक मोबाइल फोन, मोटसाइकिल व नकदी लूटने की घटना की थी। घटना का मुकदमा थाना कोतवाली देहात पर दर्ज है।

डीआ ईजी ने किया था इनाम घाेषित इसी साल सात अक्टूबर को जुबैर उर्फ पीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुलावठी थाना क्षेत्र में बकरा फार्म से 18 बकरे चोरी करने की घटना की थी। इसका मुकदमा गुलावठी थाने पर दर्ज है। दोनों मुकदमों में वांछित लुटेरे पर डीआईजी मेरठ ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था।